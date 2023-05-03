Александр Бублик прошел во второй круг "Челленджера" во Франции

На грунтовых кортах французского города Экс-ан-Прованс стартовал крупный "Челленджер" с призовым фондом 200 тысяч евро. Одним из участников этого турнира является первая ракетка Казахстана Александр Бублик, который начал эти состязания с победы, сообщает Zakon.kz.

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Лучший теннисист Казахстана, которому организаторы присвоили шестой номер посева, на старте обыграл итальянца Рикардо Бонадио, 180-ю ракетку мира. Легкой прогулки у Бублика не получилось, он одержал непростую победу в двух сетах – 7:6, 7:5. И теперь за выход в четвертьфинал одиночного разряда сыграет с финским теннисистом Отто Виртаненом, который располагается на 114-й позиции рейтинга ATP.



За проход во второй круг этих соревнований Александр Бублик заработал 15 рейтинговых очков и 3240 евро призовых (1 610 053 тенге).

Главными фаворитами турнира в Экс-ан-Провансе являются представители США Томми Пол и Брэндон Накашима, которые посеяны здесь под первым номером.