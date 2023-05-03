В Алматы запись на бесплатные секции и кружки будет перезапущена 3 мая

2 мая алматинцы не смогли поставить своих детей в очередь на бесплатные секции и кружки, сообщает Zakon.kz.

По сообщению хостинг-компании ТОО "Интернет-компания PS", в 17: 50 2 мая в Центре обработки данных, где расположены часть серверов информационной системы DamuBala, произошло аварийное отключение электроснабжения. В результате аварии это привело к сбою доступа к использованию программного обеспечения.

"Сейчас последствия аварии на серверном участке компанией-владельцем преодолены, работа системы восстановлена. Постановка на очередь будет перезапущена 3 мая в 18:00 согласно НПА", – говорится в сообщении.

Кроме этого, учитывая, что авария отключила только часть серверов, не исключается вариант DDoS-атаки, по этой версии будет проведено расследование.

"Сбой в работе упомянутого сервера и нарушение целостности серверной архитектуры не позволили равномерно распределить нагрузку, которая в 18:00 2 мая с открытием очереди достигла максимальных значений. Не исключено, что резкое повышение нагрузки могло быть связано с DDoS-атакой, организованной одномоментно с открытием постановки на очередь. Расследование по факту возможной атаки будет проводиться правоохранительными органами согласно стандартному протоколу", – отмечается в сообщении.

В ходе испытаний на информбезопасность проблем с устойчивостью работы системы не возникало даже при нагрузках, в разы превышающих отмечавшуюся в ходе аварийного инцидента. Данный факт подтвержден актом испытаний №KZ36VQQ00072827 от 3 февраля 2023 года, выданным Комитетом информационной безопасности Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК, с заявкой от 26.01.2023, на основании подпункта 11-1) статьи 7-1 Закона РК "Об информатизации".

Ранее сообщалось, что со 2 мая в Алматы начнется запись детей в бесплатные секции и кружки.



