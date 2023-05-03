Сколько стоят зарубежные визы и документы для казахстанцев
Так, оформление паспорта гражданина РК, за исключением оформления дипломатического и служебного паспортов в консульствах в зависимости от страны стоит:
- 20 – 100 долларов США;
- 15 – 75 евро;
- 10 – 65 английских фунтов стерлингов;
- 20 – 110 швейцарских франков;
- 1170 – 5850 российских рублей;
- 132 – 660 китайских юаней.
Выдача виз за рубежом
Однократная виза (кроме туристской и транзитной виз)
- 1 – 400 долларов США;
- 1 – 310 евро;
- 1 – 300 английских фунтов стерлингов;
- 1 – 400 швейцарских франков;
- 58 – 23400 российских рублей;
- 6 – 2640 китайских юаней.
Многократная виза (кроме туристской и транзитной виз)
- 1 – 1000 долларов США;
- 1 – 950 евро;
- 1 –810 английских фунтов стерлингов;
- 1 – 1020 швейцарских франков;
- 58 – 58515 российских рублей;
- 6 – 6605 китайских юаней.
Транзитная виза: однократная; многократная
- 1 – 40 долларов; 1 – 90 долларов;
- 1 – 40 евро; 1 – 110 евро;
- 1 – 40 английских фунтов стерлингов; 1 – 90 английских фунтов стерлингов;
- 1 – 45 швейцарских франков; 1 – 95 швейцарских франков;
- 58 – 2340 российских рублей; 58–5265 российских рублей;
- 6 – 265 китайских юаней; 6– 595 китайских юаней.
Оформление ходатайства иностранцев и лиц без гражданства о въезде в РК на постоянное жительство и воссоединение семьи:
- 10 – 100 долларов;
- 7 – 75 евро;
- 6 – 65 английских фунтов стерлингов;
- 10 – 110 швейцарских франков;
- 585 –5850 российских рублей;
- 65– 660 китайских юаней.
Выдача свидетельства на возвращение в Казахстан
- 1 – 30 долларов;
- 1 – 25 евро;
- 1 – 20 английских фунтов стерлингов;
- 1 – 35 швейцарских франков;
- 58 – 1755 российских рублей;
- 6– 195 китайских юаней.
Оформление ходатайств граждан Казахстана, выехавших за границу по частным делам, об оставлении на постоянное жительство за границей
- 30 – 300 долларов;
- 20 – 220 евро;
- 15 – 190 английских фунтов стерлингов;
- 30 – 325 швейцарских франков;
- 1755 –17555 российских рублей;
- 195 –1980 китайских юаней.
Оформление ходатайства о приеме в гражданство РК и восстановлении в гражданстве РК
- 15 – 200 долларов;
- 10 – 145 евро;
- 10 – 125 английских фунтов стерлингов;
- 15 – 215 швейцарских франков;
- 870 – 11700 российских рублей;
- 100 – 1320 китайских юаней.
Оформление ходатайства о выходе из гражданства РК
- 30 – 300 долларов;
- 20 – 220 евро;
- 15 – 190 английских фунтов стерлингов;
- 30 – 320 швейцарских франков;
- 1755 – 17555 российских рублей;
- 195 – 1980 китайских юаней.
Регистрация актов гражданского состояния
Государственная регистрация рождения ребенка и выдача соответствующего свидетельства:
- 10 – 50 долларов;
- 7 – 40 евро;
- 6 – 35 английских фунтов стерлингов;
- 10 – 55 швейцарских франков;
- 585 – 2925 российских рублей;
- 65 – 330 китайских юаней.
Регистрация брака и выдача свидетельства о браке
- 15 – 60 долларов;
- 10 – 50 евро;
- 10 – 40 английских фунтов стерлингов;
- 15 – 65 швейцарских франков;
- 870 – 3511 российских рублей;
- 100 – 395 китайских юаней.
Регистрация расторжения брака и выдача свидетельства о расторжении брака
- 30 – 80 долларов;
- 20 – 60 евро;
- 15 – 50 английских фунтов стерлингов;
- 30 – 90 швейцарских франков;
- 1755 – 4680 российских рублей;
- 195 – 525 китайских юаней.
Истребование документов
- 10 – 50 долларов за каждый документ;
- 7 – 40 евро;
- 6 – 35 английских фунтов стерлингов;
- 10 – 55 швейцарских франков;
- 585 – 2925 российских рублей;
- 65 – 330 китайских юаней.
Посмотреть ставки консульского сбора за другие услуги можно здесь.
Постановление вводится в действие с 13 мая 2023 года.