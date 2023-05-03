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Законодательство РК

Сколько стоят зарубежные визы и документы для казахстанцев

Сколько стоят для казахстанцев визы и документы при оформлении консульствах Казахстана Фото: unsplash
Постановлением правительства Казахстан от 26 апреля 2023 года внесены изменения в ставки консульского сбора, взимаемого на территории РК, и базовых минимальных и максимальных размеров ставок консульского сбора, взимаемого за пределами Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, оформление паспорта гражданина РК, за исключением оформления дипломатического и служебного паспортов в консульствах в зависимости от страны стоит:

  • 20 – 100 долларов США;
  • 15 – 75 евро;
  • 10 – 65 английских фунтов стерлингов;
  • 20 – 110 швейцарских франков;
  • 1170 – 5850 российских рублей;
  • 132 – 660 китайских юаней.  

Выдача виз за рубежом

Однократная виза (кроме туристской и транзитной виз)

  • 1 – 400 долларов США;
  • 1 – 310 евро;
  • 1 – 300 английских фунтов стерлингов;
  • 1 – 400 швейцарских франков;
  • 58 – 23400 российских рублей;
  • 6 – 2640 китайских юаней.

Многократная виза (кроме туристской и транзитной виз)

  • 1 – 1000 долларов США;
  • 1 – 950 евро;
  • 1 –810 английских фунтов стерлингов;
  • 1 – 1020 швейцарских франков;
  • 58 – 58515 российских рублей;
  • 6 – 6605 китайских юаней.

Транзитная виза: однократная; многократная

  • 1 – 40 долларов; 1 – 90 долларов;
  • 1 – 40 евро; 1 – 110 евро;
  • 1 – 40 английских фунтов стерлингов; 1 – 90 английских фунтов стерлингов;
  • 1 – 45 швейцарских франков; 1 – 95 швейцарских франков;
  • 58 – 2340 российских рублей; 58–5265 российских рублей;
  • 6 – 265 китайских юаней; 6– 595 китайских юаней.

Оформление ходатайства иностранцев и лиц без гражданства о въезде в РК на постоянное жительство и воссоединение семьи:

  • 10 – 100 долларов;
  • 7 – 75 евро;
  • 6 – 65 английских фунтов стерлингов;
  • 10 – 110 швейцарских франков;
  • 585 –5850 российских рублей;
  • 65– 660 китайских юаней.

 Выдача свидетельства на возвращение в Казахстан

  • 1 – 30 долларов;
  • 1 – 25 евро;
  • 1 – 20 английских фунтов стерлингов;
  • 1 – 35 швейцарских франков;
  • 58 – 1755 российских рублей;
  • 6– 195 китайских юаней.

Оформление ходатайств граждан Казахстана, выехавших за границу по частным делам, об оставлении на постоянное жительство за границей

  • 30 – 300 долларов;
  • 20 – 220 евро;
  • 15 – 190 английских фунтов стерлингов;
  • 30 – 325 швейцарских франков;
  • 1755 –17555 российских рублей;
  • 195 –1980 китайских юаней.

Оформление ходатайства о приеме в гражданство РК и восстановлении в гражданстве РК

  • 15 – 200 долларов;
  • 10 – 145 евро;
  • 10 – 125 английских фунтов стерлингов;
  • 15 – 215 швейцарских франков;
  • 870 – 11700 российских рублей;
  • 100 – 1320 китайских юаней.

Оформление ходатайства о выходе из гражданства РК

  • 30 – 300 долларов;
  • 20 – 220 евро;
  • 15 – 190 английских фунтов стерлингов;
  • 30 – 320 швейцарских франков;
  • 1755 – 17555 российских рублей;
  • 195 – 1980 китайских юаней.

Регистрация актов гражданского состояния

Государственная регистрация рождения ребенка и выдача соответствующего свидетельства:

  • 10 – 50 долларов;
  • 7 – 40 евро;
  • 6 – 35 английских фунтов стерлингов;
  • 10 – 55 швейцарских франков;
  • 585 – 2925 российских рублей;
  • 65 – 330 китайских юаней.  

Регистрация брака и выдача свидетельства о браке

  • 15 – 60 долларов;
  • 10 – 50 евро;
  • 10 – 40 английских фунтов стерлингов;
  • 15 – 65 швейцарских франков;
  • 870 – 3511 российских рублей;
  • 100 – 395 китайских юаней.

Регистрация расторжения брака и выдача свидетельства о расторжении брака

  • 30 – 80 долларов;
  • 20 – 60 евро;
  • 15 – 50 английских фунтов стерлингов;
  • 30 – 90 швейцарских франков;
  • 1755 – 4680 российских рублей;
  • 195 – 525 китайских юаней.

Истребование документов

  • 10 – 50 долларов за каждый документ;
  • 7 – 40 евро;
  • 6 – 35 английских фунтов стерлингов;
  • 10 – 55 швейцарских франков;
  • 585 – 2925 российских рублей;
  • 65 – 330 китайских юаней.

Посмотреть ставки консульского сбора за другие услуги можно здесь.

Постановление вводится в действие с 13 мая 2023 года.

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