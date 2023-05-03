Опасны ли для человека излучения от антенн станций сотовой связи

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Астаны рассказали, опасны ли электромагнитные излучения от антенн станций сотовой связи для здоровья человека, сообщает Zakon.kz.

Согласно требованиям СП "Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам", утвержденным приказом министра здравоохранения РК от 28 февраля 2022 года, антенны базовой станции размещаются на уже существующих постройках любого типа и на специально сооружаемых мачтах.

"Для обеспечения качественной мобильной связи антенны базовой станции направляются таким образом, чтобы основная электромагнитная энергия от них была собрана в тонком луче и не пересекалась с близлежащими домами. Электромагнитную энергию излучает не вся базовая станция сотовой связи, а только ее антенны. И они не излучают постоянную мощность 24 часа в сутки. Мощность базовых станций зависит от одновременно разговаривающих или пользующихся мобильным интернетом людей в зоне действия этой базовой станции". Пресс-служба ДСЭК Астаны

Следовательно, как отметили санврачи, ночью уровень электромагнитного излучения равен нулю.



"​Таким образом, если базовые станции сотовой связи установлены в соответствии с санитарно-эпидемиологическими заключениями, выданными государственными органами с сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, а также при эксплуатации не нарушают требования санитарных правил, то электромагнитные излучения от антенн не опасны для здоровья населения". Пресс-служба ДСЭК Астаны

В ведомстве отметили, что установка базовой станции разрешается только после получения санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) на проектные материалы, в котором отражены результаты расчетов электромагнитных излучений (ЭМИ), указаны границы санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки.

"​Вышки сотовой связи ни в коем случае не устанавливают в местах, где это запрещено делать. Оборудование, предназначенное для обеспечения сетью сотовой связи населения, используется согласно разрешениям и уведомлениям эксплуатации радиоэлектронных средств, полученным в соответствии с законодательством РК в области связи". Пресс-служба ДСЭК Астаны

​СЭЗ выдается органами санитарно-эпидемиологической службы. Основные требования к размещению базовых станций на любых зданиях и сооружениях – обеспечение предельно допустимых уровней электромагнитного поля как в помещении, так и на территории (не более 10 МкВТ/см²).

​"После того, как оборудование с антеннами установлено, проводятся измерения, чтобы убедиться в соблюдении норм безопасности. То есть если базовая станция установлена в соответствии с нормативными требованиями, то ее работа безопасна для жизни и здоровья людей". Пресс-служба ДСЭК Астаны

В конце марта в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Казахстана рассказали, как мобильные телефоны влияют на организм человека.