В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, как мобильные телефоны влияют на организм человека, сообщает Zakon.kz.

Основной вред мобильных телефонов проявляется в том, что они являются источником электромагнитного облучения и при этом часто находятся очень близко к телу человека.

"Даже когда мы не разговариваем и не прикладываем телефон к голове, то держим его в руках или где-то рядом с собой, чтобы всегда находиться на связи. Исходящее от телефонных устройств излучение способно привести к местному повышению температуры тканей", – рассказали в ведомстве.

Некоторые ученые утверждают, что это может вызвать хромосомные аберрации на клеточном уровне.

Как отметили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, нервная, иммунная, эндокринная и половая системы самые чувствительные к электромагнитному излучению и в условиях многолетнего воздействия возможно развитие отдаленных последствий.

Степень ущерба здоровью определяется тем, как часто человек пользуется устройством и как близко к нему оно находится в течение дня.

Какие негативные последствия можно ожидать:

Дополнительная нагрузка на иммунитет. Частые пользователи мобильных устройств больше жалуются на головные боли, дневную сонливость, повышенную раздражительность и усталость, частые простудные заболевания. Электромагнитные волны провоцируют нагревание внутренних тканей. Мобильное устройство вырабатывает опасное излучение, которое поглощается сетчаткой глаза, головным мозгом, структурами слухового, вестибулярного и зрительного аппаратов. Поэтому негативному влиянию подвержены как эти органы, так и нервные окончания. Ухудшение зрения, памяти и психоэмоциональной устойчивости. Особенно сильно вредному влиянию подвержены дети, черепные кости которых еще тонкие. Плохой сон. Даже телефон, находящийся в режиме ожидания, способен пагубно действовать на центральную нервную систему. Он сбивает правильную смену фаз сна (быстрые и медленные) и не дает человеку хорошо высыпаться.

Рекомендации:

Увеличение громкости телефона способствует повышению мощности излучения. Когда не используете прибор, оставляйте его в другой комнате, а не кладите рядом с собой. При покупке нового девайса подберите модель с наименьшей мощностью. Не носите мобильный в карманах. Лучше переложить его в сумку. Не разговаривайте долго, чем короче разговор, тем меньше негативное влияние. Отдавайте предпочтение личным встречам. Если же необходимо провести переговоры, не забывайте о рекомендуемом перерыве в 15 минут. На ночь телефон лучше выключать. Ночных бесед быть не должно, а будильник срабатывает и при выключенном устройстве, зато вред будет нивелирован. Детский организм уязвим, поэтому должен быть максимально огражден от электромагнитного облучения. Такой же совет адресуется беременным женщинам. При разговоре телефон лучше держать от уха на расстоянии 3 сантиметров. Подносите мобильный к голове только после того, как вызываемый абонент ответит. Режим вызова – самый сильный период вредного излучения. Звонить из метро, трамваев, троллейбусов, автомобилей лишь при крайней необходимости. При звонках из транспорта сигнал не будет идеальным (металл создает ему помехи), а значит, излучение окажется выше.

Ранее эксперт по информационной безопасности Виктор Гулевич рассказал, как понять, что в телефоне произошли изменения, и обнаружить подозрительную функцию.

