Как мобильные телефоны влияют на организм человека
Основной вред мобильных телефонов проявляется в том, что они являются источником электромагнитного облучения и при этом часто находятся очень близко к телу человека.
"Даже когда мы не разговариваем и не прикладываем телефон к голове, то держим его в руках или где-то рядом с собой, чтобы всегда находиться на связи. Исходящее от телефонных устройств излучение способно привести к местному повышению температуры тканей", – рассказали в ведомстве.
Некоторые ученые утверждают, что это может вызвать хромосомные аберрации на клеточном уровне.
Как отметили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, нервная, иммунная, эндокринная и половая системы самые чувствительные к электромагнитному излучению и в условиях многолетнего воздействия возможно развитие отдаленных последствий.
Степень ущерба здоровью определяется тем, как часто человек пользуется устройством и как близко к нему оно находится в течение дня.
Какие негативные последствия можно ожидать:
- Дополнительная нагрузка на иммунитет. Частые пользователи мобильных устройств больше жалуются на головные боли, дневную сонливость, повышенную раздражительность и усталость, частые простудные заболевания.
- Электромагнитные волны провоцируют нагревание внутренних тканей. Мобильное устройство вырабатывает опасное излучение, которое поглощается сетчаткой глаза, головным мозгом, структурами слухового, вестибулярного и зрительного аппаратов. Поэтому негативному влиянию подвержены как эти органы, так и нервные окончания.
- Ухудшение зрения, памяти и психоэмоциональной устойчивости. Особенно сильно вредному влиянию подвержены дети, черепные кости которых еще тонкие.
- Плохой сон. Даже телефон, находящийся в режиме ожидания, способен пагубно действовать на центральную нервную систему. Он сбивает правильную смену фаз сна (быстрые и медленные) и не дает человеку хорошо высыпаться.
Рекомендации:
- Увеличение громкости телефона способствует повышению мощности излучения.
- Когда не используете прибор, оставляйте его в другой комнате, а не кладите рядом с собой.
- При покупке нового девайса подберите модель с наименьшей мощностью.
- Не носите мобильный в карманах. Лучше переложить его в сумку.
- Не разговаривайте долго, чем короче разговор, тем меньше негативное влияние. Отдавайте предпочтение личным встречам. Если же необходимо провести переговоры, не забывайте о рекомендуемом перерыве в 15 минут.
- На ночь телефон лучше выключать. Ночных бесед быть не должно, а будильник срабатывает и при выключенном устройстве, зато вред будет нивелирован.
- Детский организм уязвим, поэтому должен быть максимально огражден от электромагнитного облучения. Такой же совет адресуется беременным женщинам.
- При разговоре телефон лучше держать от уха на расстоянии 3 сантиметров.
- Подносите мобильный к голове только после того, как вызываемый абонент ответит. Режим вызова – самый сильный период вредного излучения.
- Звонить из метро, трамваев, троллейбусов, автомобилей лишь при крайней необходимости. При звонках из транспорта сигнал не будет идеальным (металл создает ему помехи), а значит, излучение окажется выше.
Ранее эксперт по информационной безопасности Виктор Гулевич рассказал, как понять, что в телефоне произошли изменения, и обнаружить подозрительную функцию.