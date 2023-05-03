Казахстан и Израиль планируют подписать конвенцию об избежании двойного налогообложения

Подготовлен проект постановления правительства РК о подписании Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Израиль об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения, сообщает Zakon.kz.

Конвенция применяется к лицам, которые являются резидентами одного или обоих договаривающихся государств.

Документ применяется к налогам на доход, взимаемым от имени государства или его политических подразделений или местных органов власти, независимо от метода их взимания.

Налогами на доход считаются все виды налогов, налагаемые на общую сумму доходов или отдельные элементы дохода, включая налоги на доходы от отчуждения движимого или недвижимого имущества, налоги на общую сумму жалованья или заработной платы, выплачиваемые предприятиями, а также налоги на прирост стоимости капитала.

В частности, налогами, на которые распространяется Конвенция, являются:

в Казахстане:

корпоративный подоходный налог;

индивидуальный подоходный налог (именуемые как "казахстанский налог").

в Израиле:

подоходный налог и налог на компании (включая налог на прирост капитала);

налог, взимаемый с дохода от отчуждения собственности в соответствии с законом о налогообложении недвижимого имущества (именуемые как "израильский налог").

Конвенция также применяется к любым идентичным или по существу аналогичным налогам, которые будут взиматься после даты подписания документа в дополнение или вместо существующих налогов.

Предусматривается, что компетентные органы сторон уведомят друг друга о любых существенных изменениях в их налоговых законодательствах.

Как следует из пояснительной записки, цель Конвенции – укрепление, расширение экономического сотрудничества между странами путем создания благоприятных условий для инвестиций, предотвращение налоговых уклонений через обмен информацией по налоговым вопросам между компетентными органами двух стран.

Кроме того, проект Конвенции предусматривает для юридических и физических лиц, являющихся резидентами договаривающихся государств, устранение двойного налогообложения доходов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 мая.