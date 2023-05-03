Заморозки в Алматы, Астане, а в Шымкенте +25: прогноз погоды на три дня

Фото: акимат Шымкента

Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 4-6 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 4 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +17+19°С. 5 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +21+23°С. 6 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер на юго-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +23+25°С. Алматы 4 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0+2° тепла, на поверхности почвы заморозки -1-3°С, днем +10+12°С. 5 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +12+14°С. 6 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +16+18°С. Шымкент 4 мая – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, порывы 15-20, днем временами 25 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С. 5 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 15-20, днем порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +22+24°С. 6 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С. Читайте также Найти работу в Караганде стало проще Продлить срок легализации иностранных авто в Казахстане предлагает депутат Air Astana обратилась к пассажирам в связи с коронацией Чарльза III

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