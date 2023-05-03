Заморозки в Алматы, Астане, а в Шымкенте +25: прогноз погоды на три дня
Астана
4 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +17+19°С.
5 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +21+23°С.
6 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер на юго-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +23+25°С.
Алматы
4 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0+2° тепла, на поверхности почвы заморозки -1-3°С, днем +10+12°С.
5 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +12+14°С.
6 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +16+18°С.
Шымкент
4 мая – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, порывы 15-20, днем временами 25 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С.
5 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 15-20, днем порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +22+24°С.
6 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.