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Заморозки в Алматы, Астане, а в Шымкенте +25: прогноз погоды на три дня

Заморозки в Алматы, в Астане и Шымкенте + 25: прогноз погоды на три дня Фото: акимат Шымкента
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 4-6 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

4 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +17+19°С.

5 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +21+23°С.

6 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер на юго-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +23+25°С.

Алматы

4 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0+2° тепла, на поверхности почвы заморозки -1-3°С, днем +10+12°С.

5 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +12+14°С.

6 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +16+18°С.

Шымкент

4 мая – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, порывы 15-20, днем временами 25 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С.

5 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 15-20, днем порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +22+24°С.

6 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

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