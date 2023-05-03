Казахстанская сборная понесла первую потерю на ЧМ-2023 по боксу

В третий день мирового первенства-2023 по боксу на ринг Ташкента поднялся только один казахстанский спортсмен. Им оказался Талгат Сырымбетов, который первым из наших боксеров потерпел неудачу, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK"



Талгат Сырымбетов, который выступал в весовой категории до 60 килограммов, в 1/16 финала проиграл чемпиону Азии, представителю Иордании Мохамеду Абу-Джаджеху. Несмотря на поражение, казахстанец показал себя очень достойно и держал в напряжении своего соперника на протяжении всех трех раундов. Проиграв стартовый раунд, далее Талгат сумел сравнять счет по очкам, но в решающей части поединка судьи были благосклонны к боксеру из Иордании, которому и отдали итоговую победу.





Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Таким образом, казахстанская делегация боксеров, составленная из 13-ти боксеров, уменьшилась на одного спортсмена.

Ранее своими победами порадовали три наших боксера: Санатали Тольтаев (63,5 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг) и Айбек Оралбай (92 кг). Ждут выхода на ринг Ташкента еще девять казахстанских боксеров.

