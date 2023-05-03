В пяти областях Казахстана синоптики прогнозируют заморозки 4 мая

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 4 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе страны пройдет дождь, временами сильный, с грозой и градом, на юго-востоке и востоке – осадки (дождь, снег).

По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке, западе – пыльная буря, на северо-западе – туман.





"Ночью в Алматинской и Жетысуской областях, на поверхности почвы Костанайской, на севере, востоке Улытауской, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки 1-6 градусов", – рассказали синоптики.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, днем в горных районах 30 м/с и более.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +17+19°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +10+12°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, порывы 15-20, днем временами 25 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С.