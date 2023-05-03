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Юниорская сборная Казахстана вышла в четвертьфинал отбора ЧМ-2023 по теннису

Теннис Отбор ЧМ-2023 Фото: ktf.kz
В Национальном теннисном центре Шымкента завершились матчи группового этапа квалификации Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King Cup-2023 с участием юниорской сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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Молодые казахстанские теннисистки в заключительной третьей игре группового раунда в напряженной борьбе проиграли одной из сильнейших сборных Азии, команде Японии, со счетом 0:2. Сначала Ариана Гогулина сражалась 2,5 часа в драматичном матче с Ямомото Хикари и уступила ей – 6:3, 5:7, 3:6. Затем Полина Слепцова не смогла сломить сопротивление Шихо Тцуджиоки – 6:7 (5:7), 4:6. Теннис Отбор ЧМ-2023

Фото: ktf.kz

Это поражение отбросило подопечных Ярославы Шведовой на второе место в подгруппе, а японки на первой позиции. Но, независимо от исхода этого матча, обе сборные заранее гарантировали себе путевки в четвертьфинал квалификации ЧМ-2023. 

По итогам жеребьевки, которая прошла по завершению групповых игр, 4 мая в четвертьфинале казахстанские юниорки сыграют против команды Китайского Тайбэя.

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Куандык Шынасилов
Шымкент
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