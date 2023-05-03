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1,5 тысячи человек стали первыми участниками проекта "Қарызсыз қоғам"

1,5 тысячи человек стали первыми участниками проекта "Қарызсыз қоғам" Фото: Amanat
Около 1,5 тыс. казахстанцев стали участниками проекта по повышению финансовой грамотности "Қарызсыз қоғам" партии Amanat и Halyk bank. Вчера прошел первый день занятий.

Как отметил cекретарь партии Эльдар Жумагазиев, слушатели изучат: как формируются финансовые проблемы, как уменьшить количество текущих займов, основные алгоритмы мошенников, вопросы кредитной дисциплины и многое другое.

1,5 тысячи человек стали первыми участниками проекта

Фото: Amanat

"Необходимость в подобном проекте назрела давно. Многие люди не могут самостоятельно выбраться из долговой ямы, а куда и к кому обратиться за помощью они не знают. Особенно остро вопрос стоит для жителей сельских населенных пунктов. Поэтому в первую очередь курсы проходят не в областных центрах, а именно в районах", - сказал он.
1,5 тысячи человек стали первыми участниками проекта

Фото: Amanat

Обучение будет проходить в очном формате в группах до 50 человек. Занятия будут длиться 5 рабочих дней.

Кроме лекций от финансовых специалистов, участникам в процессе обучения гарантируется помощь юристов. Они индивидуально изучат кредитную историю каждого заемщика и дадут практические советы, как облегчить долговую нагрузку.

1,5 тысячи человек стали первыми участниками проекта

Фото: Amanat

Напомним, что ранее партия Amanat и Halyk Bank заключили меморандум о запуске проекта "Қарызсыз қоғам". Его финансирование осуществляет Halyk bank. Главная цель проекта – повышение уровня финансовой грамотности, особенно среди проблемных заемщиков (физических лиц). Обучение продлится до конца текущего года.

1,5 тысячи человек стали первыми участниками проекта

Фото: Amanat

На первом этапе обучение в рамках "Қарызсыз қоғам" смогут пройти порядка 80 тысяч жителей Актюбинской, Алматинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Атырауской и Мангистауской областей.

1,5 тысячи человек стали первыми участниками проекта

Фото: Amanat

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