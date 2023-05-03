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Заморозки, пыльная буря и сильный ветер ожидаются в 13 областях Казахстана

штормовое предупреждение Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в 13 областях страны на 4 мая, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на юге области – град. Ветер юго-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Жетысуской области ветер северо-восточный, порывы 17-22 м/с, днем в районе Алакольских озер 28 м/с. Ночью на большей части области ожидаются заморозки -1-6. В Талдыкоргане ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с. Ночью ожидаются заморозки -1-3.

На западе, юге Атырауской области ожидаются сильный дождь, гроза. На севере, востоке области – пыльная буря. Ветер юго-восточный, на большей части области порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части территории Алматинской области ожидаются заморозки -1-6. Ветер северо-восточный, на севере, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -1-3. В Конаеве ночью ожидаются заморозки -1-3.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, ночью в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, в центре, на востоке области порывы 25 м/с. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ожидается ветер восточный, порывы 15-20, днем временами 25 м/с. В Туркестане ожидается ветер восточный, порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

На севере, западе, юге Абайской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

На юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На юге, севере Улытауской области ожидается ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области сохраняются заморозки -3.

На юге Мангистауской области временами ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, на западе области порывы 15-20 м/с. В Актау временами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, порывы 18 м/с.

Ночью на юго-востоке Костанайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -2.

На севере Жамбылской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе ветер северо-восточный 15-20, утром и днем порывы 25 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, на юге, западе области порывы 15-20 м/с.

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