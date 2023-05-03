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В Талдыкоргане грузовик насмерть сбил трехлетнего ребенка

ДТП Фото: скриншот видео
Трагедия произошла 3 мая в мкр. Коктал, где под колеса грузовой автомашины ГАЗ-53 попал 3-летний мальчик. Ребенок погиб на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, за рулем грузовика был 43-летний мужчина.

"В обстоятельствах дорожной аварии разбираются сотрудники городской полиции, которые инициировали по факту досудебное расследование", – говорится в сообщении.

Авто помещено на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что 18-летний водитель Toyota сбил школьницу близ Талгара.

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