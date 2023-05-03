В Талдыкоргане грузовик насмерть сбил трехлетнего ребенка

Фото: скриншот видео

Трагедия произошла 3 мая в мкр. Коктал, где под колеса грузовой автомашины ГАЗ-53 попал 3-летний мальчик. Ребенок погиб на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

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