А у нас в квартире свет: почему в городах Казахстана перебои с электричеством

По итогам трех месяцев 2023 года производство электроэнергии в Казахстане составило 31 млрд кВт-ч. Потребление уже достигло 30,9 млрд кВт-ч и продолжает расти. Какие шаги предпринимаются для того, чтобы завтра страна не осталась без света, разбирался журналист Zakon. kz.

Казалось бы, непростые 90-е годы с традиционными перебоями с электричеством давно позади. Наверняка многие помнят, как готовили тогда ужин днем, а дети учили уроки при свечах.

К сожалению, эти темные времена могут вернуться. В стране наблюдается дефицит электроэнергии. Особенно от ее нехватки страдает юг страны. Например, внимательные люди не раз замечали, что, к примеру, в Алматы не все улицы освещены в ночное время. Либо же они освещаются по очереди – час один район, час другой. Только в марте этого года в Южном Казахстане производство перекрыло всего 57,2% потребления, дефицит составил 971,0 млн кВт-ч. Пока эта потребность закрывается с помощью перетока электроэнергии из других регионов страны.



Потребляем больше, чем генерируем

По данным из открытых источников, в целом по стране дефицит электроэнергии составлял 4,2 млн кВт-ч, в феврале — 23,3 млн кВт-ч. Как пояснил Zakon.kz председатель президиума казахстанской ассоциации "Прозрачный тариф" Петр Своик, казахстанцы потребляют больше электроэнергии, чем ее производится в стране.

"Когда южным областям становится мало электроэнергии, на помощь приходят северные регионы страны. Но когда становится и этого мало, на выручку приходит Российская Федерация, поставляющая свою энергию в Казахстан", – пояснил он.

Подобный дефицит длится уже больше года. Все это время отечественная энергосистема держится на плаву благодаря поставкам энергии из России – в этом мнении сходятся многие специалисты.

Но можно сказать и больше – в энергетическом плане Казахстан зависит от России. Стоит северному соседу перекрыть энергетический вентиль, как на юге республики сразу начнутся веерные отключения электричества.

Казахстан борется с дефицитом с осени 2021 года. В вечерние часы нехватка энергии составляет более 1,3 ГВт, и прогноз на ближайшее время неутешительный. Министерство энергетики РК ожидает, что к 2029 году дефицит электрической мощности превысит 3 ГВт, так как растут города, появляются новые жилищные комплексы и промышленные предприятия, а это все необходимо питать энергией.

"На данный момент их можно сравнить с узкой, востребованной и очень загруженной автомагистралью. Нескончаемый поток автомобилей устремляется в одну точку. Но из-за того, что трасса узкая и качество асфальта оставляет желать лучшего, создаются крупные и многочасовые пробки, из-за которых автомобилисты двигаются очень медленно. Так и с энергосетями – электроэнергия по изношенным сетям двигается большим потоком, но медленно и с немалым трудом", – объяснил Своик.

По словам председателя, казахстанцы сегодня потребляют примерно столько же электроэнергии, сколько во времена позднего Советского Союза. Он отметил, что спящая более 30 лет проблема вернулась.

Пути решения

Чтобы справиться с этой проблемой, казахстанские энергетики решили построить в поселке Улкен в Жамбылском районе Алматинской области Балхашскую АЭС. Место выбрали не случайно, именно здесь в 1984 году предполагалось построить Южно-Казахстанскую ГРЭС. Сам поселок был основан в связи с этими планами. В начале 2000-х рассматривался вариант о строительстве АЭС взамен выводимого из эксплуатации энергоблока Мангистауского атомного энергокомбината. Но все переговоры ни к чему не привели.

В ноябре 2016 года министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что республика не будет строить АЭС, по крайней мере в течение семи лет, в силу избытка электроэнергии. Хотя многие специалисты тогда предсказывали скорый дефицит, энергии было заметно меньше, чем 10 лет до того.

И спустя три года, в 2019 году, российский лидер предложил президенту Касым-Жомарту Токаеву построить в Казахстане АЭС по российским технологиям. Предложение было принято. Однако уже два года спустя Казахстан начал ощущать дефицит энергии. При этом строительство подобного комплекса занимает 10-12 лет. Это в идеале, конечно.



Поэтому специалисты предлагают уже сейчас начать строительство Экибастузской ГРЭС. Этот объект можно закончить быстрее, и эта электростанция помогла бы дождаться введения в эксплуатацию Балхашской АЭС.

Многие специалисты говорят, что основная проблема энергетики Казахстана – это отсутствие возможности реконструкции и капитального ремонта основных активов энергетического комплекса, в первую очередь, из-за системы тарифообразования.

В Минэнерго 4 мая также отметили, что многие энергопроизводящие организации имеют устаревшее оборудование с высоким износом, что приводит к необходимости проводить ремонтные работы, которые не включены в текущий тариф.

"На текущий момент износ генерирующих мощностей энергопроизводящих организаций Казахстана составляет порядка 58%, при этом на ряде ТЭЦ износ приближается к 90%. Это Степногорская ТЭЦ – 82%, Риддерская ТЭЦ –75%, Уральская ТЭЦ – 86%", – сообщили в министерстве.





Действующие тарифы якобы не позволят покрыть большую часть необходимых затрат. Но некоторые эксперты с этим не согласны.

"Повышение тарифа ни к чему не приведет. Даже если в два раза поднять цену за использование электричества. Во-первых, это приведет к увеличению неплательщиков, во-вторых, для ремонта электросетей не хватит и этих денег. Необходимо привлечение инвестиций извне. В том числе, организация специального государственного фонда.", – поделился Петр Своик.

Тем не менее в Министерстве энергетики заявили, что планируется поднять тарифы на электроэнергию по 27 компаниям из 47.

Не все так плохо

У некоторых южных соседей Казахстана ситуация еще серьезнее. Например, в Кыргызстане прошлой зимой власти отключали электричество для сокращения потребления. Это было необходимо, чтобы сохранить изношенное оборудование, нагрузка на которое выросла из-за наступления холодов. Эксперты же уверены, что отключения вызваны именно дефицитом электричества в стране. В отопительный период 2022 года потребление электроэнергии в Кыргызстане составило 15,9 млрд кВт-ч, а в 2023 году достигнет 16,6 млрд кВт-ч. Дефицит может составить 1,9 млрд кВт-ч.

В Узбекистане ситуация такая же: уровень энергодефицита в стране приводит к отключениям электричества на несколько часов едва ли не каждый день. Значительное увеличение потребления электроэнергии в холода привело к имеющемуся дефициту природного газа и электроэнергии. В связи с этим власти вынуждены вводить определенные ограничения, так как приоритетом государства является обеспечение энергоресурсами населения и социальных объектов. В Узбекистане дефицит электроэнергии составляет 18−20 млн кВт-ч – объем ежедневного потребления.

Чтобы в Казахстане не повторилась такая же ситуация, как в Узбекистане и Кыргызстане, стране нужно срочно решать эту проблему недостаточного производства электроэнергии. В современном мире важно быть независимым во всех сферах, особенно в тех, что касаются стратегической безопасности.

Об этом нам лишний раз напоминают события, которые происходили и происходят в мире последние три года. Например, к ним можно отнести пандемию коронавирусной инфекции или усложнившуюся геополитическую обстановку на евразийском континенте. На смену глобализации – или же в помощь ей – постепенно приходит понимание того, как важно развивать и поднимать национальную экономику стран и собственное производство. Казахстан не должен стать исключением.