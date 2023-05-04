В Усть-Каменогорске временная остановка машины обернулась пожаром

3 мая в Усть-Каменогорске по проспекту Назарбаева во время временной стоянки загорелся автомобиль Volkswagen Golf, 1987 года выпуска, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, огнем были охвачены сгораемые детали моторного отсека двигателя, панель приборов.

"Прибывшими пожарными подразделениями специализированного отряда огонь был ликвидирован на площади 2 кв. м. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности, короткое замыкание электропроводов в моторном отсеке", – отметили в ДЧС.

Уточняется, что с начала текущего года в Восточном Казахстане произошло 22 автопожара.

ДЧС ВКО предупреждает, чтобы уберечь свой автомобиль от огня следует соблюдать нижеприведенные правила:

Тщательно следить за техническим состоянием машины, вовремя проходить техобслуживание.

Если вы ставите машину в гараж, нельзя хранить в нем предметы, которые могут легко загореться – мебель, большие запасы топлива (более 20 литров) и масла (более 5 литров).

Не допускать поджигание сухой травы у гаражных боксов.

Специалисты ДЧС ВКО порекомендовали при пожаре в автомобиле не поддаваться панике и придерживаться следующего алгоритма действий:

Если в пути, остановить автомобиль, высадить пассажиров и покинуть салон, захватив документы и огнетушитель Если загорелось что-то вблизи топливного бака, нужно незамедлительно отойти на безопасное расстояние, предупредить посторонних об опасности, вызывать пожарных по номерам 101 ил 112. В случае нахождения очага воспламенения под капотом – приступайте к ликвидации возгорания при помощи огнетушителя и других подручных средств. Открывать капот следует с большой осторожностью, ведь приток воздуха может усилить пламя.

Схожая ситуация произошла в Астане в конце февраля. Тогда автомобиль сгорел на проезжей части.