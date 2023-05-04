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Новый рекорд по голам за сезон в АПЛ установил Эрлинг Холанд

Новый рекорд по голам за сезон в АПЛ установил Эрлинг Холанд Фото: Twitter.com/ErlingHaaland
Тридцать пятый гол в текущем сезоне забил сегодня норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Он побил абсолютный рекорд высшего дивизиона чемпионата Англии по количеству забитых мячей в одном сезоне, сообщает Zakon.kz

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Свой рекордный гол Холанд забил в проходящем в эти минуты матче с "Манчестер Сити" с "Вест Хэмом".

22-летний Холанд побил рекорд Энди Коула, который забил 34 гола в 40 матчах в сезоне-1993/1994, и Алана Ширера, отметившегося 34 забитыми мячами в сезоне-1994/1995. Норвежец провёл 31 встречу в текущем розыгрыше. "Манчестер Сити" до конца сезона в АПЛ осталось провести ещё пять матчей, помимо игры с "Вест Хэмом".

Ранее Холанд, проводящий первый сезон в АПЛ в карьере, обошёл нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, забившего 32 гола в сезоне-2017/2018.

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