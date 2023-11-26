Эрлинг Холанд побил рекорд АПЛ по результативности

Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Сити", норвежец, Эрлинг Холанд стал самым результативным игроком в истории АПЛ, сообщает Zakon.kz.

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В своем последнем мачте против "Ливерпуля" норвежский бомбардир забил свой 50-й гол.

Ни один игрок в истории Премьер-лиги не забивал столько голов быстрее – Холанд сделал это в 48 играх. Предыдущему рекордсмену Эндрю Коулу, выступавшему за "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл Юнтайд", потребовалось 65 игр, чтобы достичь этой отметки.

Последний на данный момент гол Холанд забил на 27-й минуте против "Ливерпуля". После на 80-й минуте Трент Александер-Арнольд сравнял счет и матч завершился с ничейным результатом (1:1).