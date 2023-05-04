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Законодательство РК

В Казахстане ограничили регистрацию лекарств, содержащих парацетамол

В Казахстане ограничили регистрацию лекарств, содержащих парацетамол Фото: pixabay
Комитетом медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК от 15 февраля 2023 года утвержден приказ "О мерах по повышению безопасности применения лекарственных препаратов, содержащих парацетамол", сообщает Zakon.kz.

В соответствии с приказом теперь в Казахстане разрешена государственная регистрация/перерегистрация лекарств, содержащих парацетамол:

  1. в монокомпонентных препаратах в разовой дозе не более 500 мг в лекарственных формах для приема внутрь, в ректальных суппозиториях – не более 300 мг;
  2. в комбинированных противопростудных и противокашлевых препаратах в лекарственных формах для приема внутрь в разовой дозе не более 500 мг;
  3. комбинированных противопростудных и противокашлевых препаратов, содержащих парацетамол, в комбинации с кофеином противопоказан детям до 12 лет, псевдоэфедрином, декстрометорфаном, эфедрином, кодеином противопоказан детям до 18 лет.

Запрещена государственная регистрация/перерегистрация лекарств, содержащих парацетамол:

1) не соответствующих пунктам 1, 2 настоящего приказа;

2) сиропы/суспензии/растворы парацетамола, содержащие в составе вспомогательных веществ этиловый спирт.

Эти меры приняты для обеспечения безопасного обращения лекарственных средств, снижения риска негативного воздействия на печень, почки и других нежелательных последствий, угрожающих здоровью и жизни людей.

Основанием введения ограничений послужило экспертное заключение по пересмотру соотношения польза-риск лекарственных препаратов, содержащих в составе парацетамол, данное Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

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