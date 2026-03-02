#Референдум-2026
Право

В Казахстане отозвали регистрацию у немецкого лекарства и американской вакцины

Фото: freepik
Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава подписал приказ от 9 февраля 2026 года об отзыве регистрационного удостоверения лекарственного средства "Изоптин" (Верапамил), сообщает Zakon.kz.

"Отозвать регистрационное удостоверение лекарственного средства "Изоптин® (Верапамил), таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг, держатель регистрационного удостоверения "Абботт Лабораториз ГмбХ", Германия", – говорится в документе.

Управлению государственных услуг в сфере фармацевтической деятельности Комитета медицинского и фармацевтического контроля поручено в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего решения известить об этом в письменной форме территориальные подразделения Комитета, владельца регистрационного удостоверения лекарственных средств и государственную экспертную организацию в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Основание: обращение ТОО "Абботт Казахстан" от 20 января 2026 года.

Изоптин это таблетки, которые помогают при артериальной гипертензии и некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях, таких как стенокардия и тахикардия.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Кроме того, отозвано регистрационное удостоверение балк-продукта "Труменба® (вакцина менингококковая группы В (рекомбинантная, адсорбированная) для профилактики менингококковых инфекций), суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза", РК-БП-5№024228, держатель регистрационного удостоверения "Пфайзер Инк", США.

Основание: обращение Филиала компании Pfizer Export B.V. в Казахстане от 30 января 2026 года.

Приказ вводится в действие со дня подписания.

