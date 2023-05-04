Казахстан разыграет путевку с Израилем на Кубок мира-2023 по водному поло

В бассейне Берлина (Германия) завершились матчи предварительного раунда Кубка мира-2023 по водному полу среди женщин. По его итогам казахстанские ватерполистки вышли в полуфинал данного турнира, где сыграют со сборной Израиля, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Накануне казахстанская женская сборная сыграла важный матч за лидерство в подгруппе В с представителями Новой Зеландии. Оба коллектива были лидерами данной группы, победитель занимал первое место и давал шанс получить более слабую команду из подгруппы А. В итоге в этом противостоянии победа осталась на стороне наших соперниц, которые выиграли со счетом 15:8.





Теперь 4 мая женская сборная Казахстана сразится с командой Израиля, победителем подгруппы А, в матче за выход в финальную часть Кубка мира, который пройдет 23-25 июня в Лонг-Бич (США) .



Другую путевку разыграют Новая Зеландия и Южная Африка.

