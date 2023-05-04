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Казахстан разыграет путевку с Израилем на Кубок мира-2023 по водному поло

Водное поло Отбор на КМ-2023 Фото: Instagram/drs_kz
В бассейне Берлина (Германия) завершились матчи предварительного раунда Кубка мира-2023 по водному полу среди женщин. По его итогам казахстанские ватерполистки вышли в полуфинал данного турнира, где сыграют со сборной Израиля, сообщает Zakon.kz.

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Накануне казахстанская женская сборная сыграла важный матч за лидерство в подгруппе В с представителями Новой Зеландии. Оба коллектива были лидерами данной группы, победитель занимал первое место и давал шанс получить более слабую команду из подгруппы А. В итоге в этом противостоянии победа осталась на стороне наших соперниц, которые выиграли со счетом 15:8. 


Теперь 4 мая женская сборная Казахстана сразится с командой Израиля, победителем подгруппы А, в матче за выход в финальную часть Кубка мира, который пройдет 23-25 июня в Лонг-Бич (США) .

Другую путевку разыграют Новая Зеландия и Южная Африка.

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