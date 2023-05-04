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АО "АрселорМиттал Темиртау" озеленяет парк в Шахтинске

АО "АрселорМиттал Темиртау" озеленяет парк в Шахтинске Фото: Борис Копылов
Руководители предприятий Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", шахтеры и горожане высадили в парке культуры и отдыха Шахтинска 6000 саженцев деревьев и кустарников.

В 2021 году между АО "АрселорМиттал Темиртау" и акиматом Карагандинской области подписан меморандум о финансовой поддержке проекта по комплексному благоустройству парка культуры и отдыха в Шахтинске.

Стоимость проекта – более 750 миллионов тенге.

АО

Фото: Борис Копылов

В рамках реализации проекта в 2022 году установили беседки, скамейки, спортивные площадки, аттракционы, малые архитектурные формы, новые дорожки. Также проект благоустройства предполагает озеленение территории парка.

"В прошлом году начали эту работу, – рассказала и.о. директора по социальной и корпоративной ответственности АО "АрселорМиттал Темиртау" Гульнара Стамкулова. – Осенью успели высадить около 3 000 саженцев – это лиственные деревья и кустарники. И в этом году завершаем посадку. Рада, что много людей сегодня пришло, особенно, что много молодежи".
АО

Фото: Борис Копылов

Ребята из молодежного ресурсного центра Шахтинска, волонтеры школы №9 и представители четырех шахтинских шахт высадили кустарники, которые впоследствии преобразуются в живую изгородь.

"На весну запланировано 6000 единиц посадочного материала, включая 2000 саженцев смородины, 2000 акации – караганы древовидной – и 2000 вяза мелколистного, – отмечает Гульнара Стамкулова. – Летом будем наблюдать, отмечать, как себя чувствуют саженцы, и осенью, если будет необходимо, внесем дополнения".
АО

Фото: Борис Копылов

За каждой шахтой закреплен свой участок, и работники предприятий тщательно следят за тем, как приживаются растения. От Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" с первых дней проект курирует Василий Тонких.

АО

Фото: Борис Копылов

"Курирую этот проект от первого колышка, – говорит Василий Иннокентьевич. – Прошлой осенью высадили 3000 деревьев: это яблони, черемуха, сирень, клен, пирамидальные и серебристые тополя. Сегодня продолжаем. Хотелось бы, чтобы участие в таких мероприятиях принимали все жители города".

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