Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 5 мая

5 мая 2023 года истекает срок уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) лицами, занимающимися частной практикой, сообщает Zakon.kz.

В частности, уплата ИПН производится по доходам частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, полученным в апреле 2023 года.

Доходом лиц, занимающихся частной практикой, являются все виды доходов, полученных от осуществления деятельности по исполнению исполнительных документов, нотариальной, адвокатской деятельности, деятельности профессионального медиатора, включая соответственно оплату за оказание юридической помощи, совершение нотариальных действий.

Также ИПН облагаются полученные суммы возмещения расходов, связанных с защитой и представительством.

Сумма ИПН исчисляется ежемесячно путем применения ставки в размере 10% к сумме облагаемого дохода лица, занимающегося частной практикой.

