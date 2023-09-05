Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 5 сентября
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В Казахстане 5 сентября 2023 года истекает срок уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) лицами частной практики, сообщает Zakon.kz.
Уплатить ИПН необходимо по доходам лиц, занимающихся частной практикой, полученным в августе 2023 года.
К доходу лица, занимающегося частной практикой, относятся:
- доход частного нотариуса;
- доход частного судебного исполнителя;
- доход адвоката;
- доход профессионального медиатора.
Сумма ИПН исчисляется по доходам, полученным за месяц, по итогам каждого месяца путем применения ставки в размере 10% к сумме облагаемого дохода лица, занимающегося частной практикой.
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