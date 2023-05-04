Дану Токмурзину освободили от должности в Верховном суде

Фото: Facebook/Дана Токмурзина

Дану Токмурзину освободили от должности судьи Верховного суда в связи с переходом на другую работу. Депутаты Сената на пленарном заседании палаты поддержали представление президента, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представление президента зачитал председатель Высшего Судебного Совета Республики Казахстан Денис Шипп. "На ваше рассмотрение внесено представление президента об освобождении Даны Токмурзиной от должности судьи Верховного суда Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", – зачитал он. По его словам, Дана Токмурзина была избрана судьей Верховного суда из числа квалифицированных специалистов, имеющих большой опыт в сфере налогового, таможенного и предпринимательского права и было связано с созданием нового для Казахстана института административной юстиции, образованием специализированных административных судов. "За почти два года работы в Верховном суде она активно участвовала в формировании системы административной юстиции, судебной практики по административным делам. В настоящее время ею принято решение вернуться в корпоративный сектор", – заявил он. Депутаты Сената поддержали представление президента.

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