Первый розыгрыш акции "Гонка за мечтой" пройдет 4 мая

4 мая, в 19:00, состоится первый розыгрыш призов среди участников акции "Гонка за мечтой". Начиная с этого четверга и ежемесячно клиенты Olimpbet смогут выигрывать по 3 млн тенге, премиальную технику, фрибеты и сувениры от любимых клубов.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

А в завершение акции, в ноябре, будут разыграны два автомобиля.

Чтобы не пропустить первый розыгрыш, подключайтесь к прямому эфиру на Youtube-канале Olimpbet.

"Гонка за мечтой" – масштабная акция от самого надежного букмекера Казахстана. Чтобы принять в ней участие и выигрывать призы на общую сумму 70 млн. тенге, нужно делать ставки на любое отечественное футбольное событие с 27 марта до 31 октября 2023 года.

Это матчи сборной Казахстана, Olimpbet-Чемпионат Казахстана по футболу, Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу, Olimpbet-Суперкубок Казахстана по футболу, а также игры по футзалу.

Важные условия акции "Гонка за мечтой":

сделайте ставку в приложении или на сайте Olimpbet.kz (ординар или экспресс) на любой матч казахстанского футбола или футзала;

сумма ставки должна быть не менее 3000 тенге с коэффициентом от 1.5.

Подробные правила читайте на странице акции.

А для новых клиентов самый популярный казахстанский букмекер приготовил еще одну щедрую акцию: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее полную стоимость. Максимально – до 100 тысяч тенге!

Правила участия на странице акции "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.