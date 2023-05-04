Первый розыгрыш акции "Гонка за мечтой" пройдет 4 мая
Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".
А в завершение акции, в ноябре, будут разыграны два автомобиля.
Чтобы не пропустить первый розыгрыш, подключайтесь к прямому эфиру на Youtube-канале Olimpbet.
"Гонка за мечтой" – масштабная акция от самого надежного букмекера Казахстана. Чтобы принять в ней участие и выигрывать призы на общую сумму 70 млн. тенге, нужно делать ставки на любое отечественное футбольное событие с 27 марта до 31 октября 2023 года.
Это матчи сборной Казахстана, Olimpbet-Чемпионат Казахстана по футболу, Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу, Olimpbet-Суперкубок Казахстана по футболу, а также игры по футзалу.
Важные условия акции "Гонка за мечтой":
- сделайте ставку в приложении или на сайте Olimpbet.kz (ординар или экспресс) на любой матч казахстанского футбола или футзала;
- сумма ставки должна быть не менее 3000 тенге с коэффициентом от 1.5.
Подробные правила читайте на странице акции.
А для новых клиентов самый популярный казахстанский букмекер приготовил еще одну щедрую акцию: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее полную стоимость. Максимально – до 100 тысяч тенге!
Правила участия на странице акции "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.
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