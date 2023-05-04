Питон, енот и индийские павлины: топ-5 необычных животных, которые пытаются продать алматинцы

В Алматы сотрудники полиции задержали мужчину, который незаконно содержал в подсобном помещении двух пятимесячных львят. И такие новости периодически появляются в новостных лентах. Zakon.kz решил узнать, каких еще экзотических животных содержат казахстанцы.

"Экзотического" друга можно купить, не выходя из дома. Для этого достаточно заглянуть на один из популярных казахстанских сервисов объявлений. Обзор самых редких животных, выставленных на продажу, подготовила редакция Zakon.kz

Индонезийский водяной питон

Как одну из альтернатив рыбкам или хомяку продавец предлагает приобрести змею за 85 000 тенге. При этом пользователь заботливо предупреждает, что питон с характером и не для новичков.





Фото: из архива олх

2. Индийские павлины

Тем, кто не прочь завести у себя дома красивую и грациозную птицу, которая считается символом роскоши и богатства, пользователь предлагает купить ее за 60 000 тенге. В объявлении указано, что двухлетние самцы выведены в домашних условиях.





Фото: pixabay

3. Йеменские хамелеоны

Роль фаворитов среди домашних любимцев занимают рептилии. Купить такого экзотического красавца предлагают за 27 465 тысяч тенге. А вот как звучит объявление в оригинале: "продам йеменских хамелеонов в ассортименте, 1, 2, 3 месяца, взрослые особи тоже есть. Все ребята вылупились и росли в Алматы".





Фото: pexels

4. Мадагаскарский таракан

Любители экзотики нередко заводят дома необычную живность. Если вам этой живности в квартире не хватает, и даже в голове нет никаких "тараканов", то можно завести, например, мадагаскарских. Эти представители класса насекомых привлекают владельцев особенностями поведения и неприхотливостью в содержании и уходе.

"Чудесные домашние питомцы, необычные. Без запаха, не царапают, не кусают, где попало в туалет не ходят. В наличии черные, цена 1000 тенге за одну взрослую особь," – говорится в объявлении.

Фото: pexels



5. Енот

Хотя собаки и кошки по-прежнему удерживают первенство в рейтинге самых популярных домашних питомцев, все чаще люди заводят экзотических друзей. Видимо, мода держать дома забавных животных дошла и до Казахстана. Если вы устали от порядка в доме, а, проснувшись утром, готовы увидеть разбросанный мусор, стоит завести самого обаятельного зверька с красивыми глазами – енота. Для этого достаточно ввести запрос в поиск любой платформы для объявлений – и появятся десятки предложений о продаже енотов.

"Енот Гоша ждет подругу для романтических встреч", – написал один из пользователей рекламного сайта. Устроить встречу для пушистиков можно за 50 000 тенге.







Фото: pexels

Выбирая себе домашнего любимца, не стоит гнаться за модой. Лучше подходить к этому вопросу ответственно и осторожно и держать в доме домашних животных, которые испокон веков сопровождают человека, ведь дикое животное рождено на воле, поэтому и жить должно на воле.



К слову, в Алматы уже был случай, когда неизвестные выставили на продажу львенка и просили за него 3,5 миллиона тенге.