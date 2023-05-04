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Курс доллара вырос на торгах 4 мая

курсы валют, деньги Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 445,29 тенге, поднявшись на 2,55 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 64,59 тенге в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 488,54 тенге, рубля – 5,58 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444-447,5 тенге, евро – по 486-496 тенге, российские рубли – по 5,5-5,7 тенге.

Цены на нефть восстанавливаются после падения. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,82%, до 72,92 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,58%, до 69 долларов.

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