Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Насколько повысятся тарифы на электроэнергию с 1 июня 2023 года

Тарифы на электроэнергию повысят с 1 июня 2023 года Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики разработало проект поправок в приказ "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию", сообщает Zakon.kz.

В обосновании проекта говорится, что энергопроизводящие организации подали заявки на корректировку предельного тарифа на производство электрической энергии с 1 июня 2023 года.

Корректировка связана с увеличением затрат независящих от энергопроизводящих организаций на топливо и подготовкой к предстоящему осенне-зимнему периоду. В среднем увеличение топливной составляющей прогнозируется на уровне 17%.


    • Согласно проекту, к примеру АО "Риддер ТЭЦ" планирует поднять тариф с 13,93 до 18,17 тенге за кВтч.
      • Экибастузская ГРЭС-2 — с 8,59 до 11,20 тенге за кВтч.
      • АО "Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1,2,3 Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС – с 11,19 до 14,02 тенге за кВтч.
      • ТОО "МАЭК-Казатомпром" города Мангистау – с 14,87 до 18,68 тенге за кВтч.
      • ГКП "Теплокоммунэнерго" города Семея – с 8,05 до 19,25 тенге за кВтч.
      • ТОО "Караганда Энергоцентр" – с 9,86 до 12,64 тенге за кВтч.

В обоснование повышения тарифов разработчики приводят ряд аргументы. В частности, прогнозируется увеличение стоимости угля с разреза Богатырь-Комир:

  • на 7% (с 2774 до 2 968 тенге/тонну) с 1 января по 30 июня 2023 года;
  • на 5% (с 2 968 до 3 092 тенге/тонну) с 1 июля по 31 декабря 2023 года.

В целом в течение 2023 года стоимость угля с транспортировкой в среднем увеличится на 25 %.

Кроме того планируется увеличение стоимости товарного газа в среднем по Казахстану для энергопроизводящих организаций на 10%. Также корректировка предельного тарифа необходима для покрытия необходимых объемов ремонтных работ в рамках подготовки к прохождению отопительного периода. В настоящее время ремонтные работы проводятся только в объеме, предусмотренных тарифом, но не в требуемых объемах для достижения поставленных целей по снижению износа и аварийности.

Проект на публичном обсуждении до 22 мая 2023 года.

Ранее в Министерстве энергетики уже объясняли планируемую корректировку предельных тарифов энергопроизводящих организаций. Так, на текущий момент износ генерирующих мощностей энергопроизводящих организаций Казахстана составляет 58%, при этом на ряде ТЭЦ износ приближается к 90%. Это Степногорская ТЭЦ – 82%, Риддер ТЭЦ – 75%, Уральская ТЭЦ – 86%. Ежегодный рост износа обусловлен тем, что ремонтные работы проводятся только в объеме, предусмотренном тарифом, но не в объемах, необходимых для обеспечения надежности и безаварийности ТЭЦ.

В проекте предельного тарифа также учитывается увеличение заработной платы производственного персонала. Это направлено на прекращение оттока высококвалифицированных специалистов с энергопредприятий в смежные отрасли экономики.

Читайте также

С 14 мая меняются правила работы рынков

Казахстан намерен изменить подходы в госуправлении и к госслужащим

Суд обязал Гульмиру Сатыбалды выплатить более 6,5 млрд тенге ущерба

Элина Черногрицкая
Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Пугачева вернулась в Россию без детей
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы
Провал жилищной реформы, замена КСК и ОСИ на ПК
Разворошить "ОСИное гнездо": заменят ли потребительские кооперативы КСК и ОСИ
Гульмире Сатыбалды вынесли приговор
Гульмире Сатыбалды вынесли приговор
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления