Насколько повысятся тарифы на электроэнергию с 1 июня 2023 года

Министерство энергетики разработало проект поправок в приказ "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию", сообщает Zakon.kz.

В обосновании проекта говорится, что энергопроизводящие организации подали заявки на корректировку предельного тарифа на производство электрической энергии с 1 июня 2023 года.

Корректировка связана с увеличением затрат независящих от энергопроизводящих организаций на топливо и подготовкой к предстоящему осенне-зимнему периоду. В среднем увеличение топливной составляющей прогнозируется на уровне 17%.





Согласно проекту, к примеру АО "Риддер ТЭЦ" планирует поднять тариф с 13,93 до 18,17 тенге за кВтч. Экибастузская ГРЭС-2 — с 8,59 до 11,20 тенге за кВтч. АО "Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1,2,3 Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС – с 11,19 до 14,02 тенге за кВтч. ТОО "МАЭК-Казатомпром" города Мангистау – с 14,87 до 18,68 тенге за кВтч. ГКП "Теплокоммунэнерго" города Семея – с 8,05 до 19,25 тенге за кВтч. ТОО "Караганда Энергоцентр" – с 9,86 до 12,64 тенге за кВтч.



В обоснование повышения тарифов разработчики приводят ряд аргументы. В частности, прогнозируется увеличение стоимости угля с разреза Богатырь-Комир:

на 7% (с 2774 до 2 968 тенге/тонну) с 1 января по 30 июня 2023 года;

на 5% (с 2 968 до 3 092 тенге/тонну) с 1 июля по 31 декабря 2023 года.

В целом в течение 2023 года стоимость угля с транспортировкой в среднем увеличится на 25 %.

Кроме того планируется увеличение стоимости товарного газа в среднем по Казахстану для энергопроизводящих организаций на 10%. Также корректировка предельного тарифа необходима для покрытия необходимых объемов ремонтных работ в рамках подготовки к прохождению отопительного периода. В настоящее время ремонтные работы проводятся только в объеме, предусмотренных тарифом, но не в требуемых объемах для достижения поставленных целей по снижению износа и аварийности.

Проект на публичном обсуждении до 22 мая 2023 года.

Ранее в Министерстве энергетики уже объясняли планируемую корректировку предельных тарифов энергопроизводящих организаций. Так, на текущий момент износ генерирующих мощностей энергопроизводящих организаций Казахстана составляет 58%, при этом на ряде ТЭЦ износ приближается к 90%. Это Степногорская ТЭЦ – 82%, Риддер ТЭЦ – 75%, Уральская ТЭЦ – 86%. Ежегодный рост износа обусловлен тем, что ремонтные работы проводятся только в объеме, предусмотренном тарифом, но не в объемах, необходимых для обеспечения надежности и безаварийности ТЭЦ.

В проекте предельного тарифа также учитывается увеличение заработной платы производственного персонала. Это направлено на прекращение оттока высококвалифицированных специалистов с энергопредприятий в смежные отрасли экономики.

