В Минэнерго объяснили повышение тарифов на электроэнергию

В Министерстве энергетики объяснили планируемую корректировку предельных тарифов энергопроизводящих организаций, сообщает Zakon.kz.

В мае планируется пересмотреть предельные тарифы энергопроизводящих организаций на производство электроэнергии (ввод в действие с 1 июня 2023 года).

Как отметили в ведомстве, заявки на корректировку предельных тарифов подали 27 энергопроизводящих организаций из 47. Для 20 энергопроизводящих организаций тариф будет сохранен на прежнем уровне.

При рассмотрении заявок в каждом отдельном случае был применим индивидуальный подход. Также во внимание были приняты заявки, требующие своевременного решения, связанные с подготовкой энергопроизводящих организаций к предстоящему отопительному сезону с проведением масштабного ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.

"На текущий момент износ генерирующих мощностей энергопроизводящих организаций Казахстана составляет порядка 58%, при этом на ряде ТЭЦ износ приближается к 90%. Это Степногорская ТЭЦ – 82%, Риддер ТЭЦ – 75%, Уральская ТЭЦ – 86%. Ежегодный рост износа обусловлен тем, что ремонтные работы проводятся только в объеме, предусмотренном тарифом, но не в объемах, необходимых для обеспечения надежности и безаварийности ТЭЦ", – рассказали в пресс-службе Министерства энергетики РК.

В целом, как сообщили в ведомстве, проект предельного тарифа предусматривает подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, рост стоимости материалов и оборудования, также увеличение затрат, независящих от энергопроизводящих организаций, связанные в том числе с повышением стоимости топлива и его транспортировки.

В проекте предельного тарифа также учитывается увеличение заработной платы производственного персонала. Это направлено на прекращение оттока высококвалифицированных специалистов с энергопредприятий в смежные отрасли экономики.

Также проводится анализ влияния повышения предельных тарифов энергопроизводящих организаций на социальное благополучие населения.

Ранее сообщалось, что строительство новой газовой ТЭЦ-2 в Алматы начнется летом.