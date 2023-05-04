Ветер, пыльная буря, туманы: прогноз погоды в Казахстане на 5 мая

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", обширный антициклон сохранит погоду без осадков на большей части страны. С ложбиной южного циклона и прохождением фронтальной деятельности на западе, юго-западе страны пройдет дождь с грозой, временами сильный дождь, на юго-востоке и востоке – осадки (дождь, снег).

По республике ожидаются усиление ветра, пыльная буря, на юго-западе – туманы.





"Ночью в Алматинской и Жетысуской областях, на востоке Улытауской, в горных районах Жамбылской областей ожидаются заморозки, на севере Актюбинской, юго-востоке Костанайской областей на поверхности почвы заморозки 1-6 градусов", – говорится в сообщении.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в горных районах 30 м/с и более.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С , днем +20+22°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, на поверхности почвы заморозки -1-3°, днем +12+14°С .

В Шымкенте –небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, порывы 15-20, днем временами 25 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +21+23°С.