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Ветер, пыльная буря, туманы: прогноз погоды в Казахстане на 5 мая

Ветер, пыльная буря, туманы: прогноз погоды на 5 мая Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", обширный антициклон сохранит погоду без осадков на большей части страны. С ложбиной южного циклона и прохождением фронтальной деятельности на западе, юго-западе страны пройдет дождь с грозой, временами сильный дождь, на юго-востоке и востоке – осадки (дождь, снег).

По республике ожидаются усиление ветра, пыльная буря, на юго-западе – туманы.


"Ночью в Алматинской и Жетысуской областях, на востоке Улытауской, в горных районах Жамбылской областей ожидаются заморозки, на севере Актюбинской, юго-востоке Костанайской областей на поверхности почвы заморозки 1-6 градусов", – говорится в сообщении. 

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в горных районах 30 м/с и более.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С , днем +20+22°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, на поверхности почвы заморозки -1-3°, днем +12+14°С .

В Шымкенте –небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, порывы 15-20, днем временами 25 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +21+23°С.

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