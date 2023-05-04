В Кокшетау прошла выставка сельскохозяйственной техники и продукции

В административном центре области при поддержке областного акимата во второй раз прошла выставка "АгроКокшетау-2023", сообщает Zakon.kz.

На выставке приняли участие известные компании как Евразия Group, Казрост, Казахстанская агро инновационная корпорация, Петропавловский тракторный завод, Казтехмаш, Байтех, Агронорм, Каскад, Байдала, Навистар Азия, Азам КЗ, АгроДинамикс и Аском.

В коллекции были представлены трактора, комбайны, зерносушильное и навесное оборудование, удобрения, гербициды, семена и многое другое. Гости выставки получили полезные консультации от экспертов сельского хозяйства. Мероприятие позволило участникам ознакомиться с передовыми технологиями агропромышленного комплекса.

На данной выставке из Акмолинской области было представлено множество компаний, которые производят технику, запчасти, оборудование для комбайнов и удобрения.

"Мы производим жидкие органические удобрения, в поселке Кенесары Акмолинской области, несмотря на то, что открылись полгода назад, спрос на нашу продукцию есть в таких регионах, как Атырауская область, город Шымкент, так же имеется много потребителей в нашей области", - говорит представитель СБС ГРУПП.

Кокшетауская компания Агронорм занимается переработкой б/у техники.



"Сегодня у нас появилась возможность увеличить объемы продаж, укрепить свои знания и расширить географию сбыта товаров. Новая техника дорожает, мы даем возможность сельхозпроизводителям покупать ее по приемлемой цене, работаем по всем областям страны, на рынке сельхоз оборудования около трех лет, спрос на нашу продукцию имеется", - сообщил работник компании.

После выставки руководством Акмолинской области было организовано областное совещание " О проведении весенне полевых работ 2023 года", которое было приурочено к началу посевной. На повестке дня стояли вопросы о подготовке к посевной, росте производимой сельхозпродукции и развитии областного агропромышленного сектора.

"Акмолинская область является крупным зерносеющим регионом, производящим более 2 млн. тонны сельхоз продукции, наряду с растениеводством развивается и животноводство, на сегодняшний день произведено 190 000 тон мяса. Особое внимание уделяется производству молочной продукции и яиц. Планируется запустить 46 новых ферм, впервые выделено более 15 млрд тенге на молочные фермы. Благодаря поддержке государства порядка 2000 сельхозпроизводителей получили безвозвратные гранты на развитие сельского хозяйства. В ближайшее время запустим 7 молочных ферм. Мы нацелены создавать на селе производство и создать занятость сельского населения путем развития сельского хозяйства", - сказал в своем выступлении перед аграриями глава области Ермек Маржикпаев.

Стоит отметить, что в Акмолинской области наблюдается положительная динамика роста выработка продукции, произведено 23 000 литров растительного масла, 231000 муки мелкого помола. Увеличены площади овощехранилищ, реализовано три проекта по хранению картошки и других овощей.

По итогам встречи всем акимам районов и руководителям хозяйств было поручено обеспечить полную подготовку к посевной, отремонтировать сломанную технику и снабдить дизельным топливом транспорт.

Алма Байгужина