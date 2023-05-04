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Ситуация в Украине: планируется снижение призывного возраста, Зеленский ждет сигнала от НАТО

Ситуация в Украине 4 мая Фото: president.gov.ua
В США заявили, что считают маловероятным возможность применения Россией ядерного оружия в Украине, Бельгия использует доходы с замороженных российских активов на сумму 200 миллионов евро для помощи Киеву, сообщает Zakon.kz.
  • Сегодня Путин работает в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после атаки беспилотников на Кремль;
  • Также Песков уверен, что именно Вашингтон стоит за атакой Киева на Кремль, по его словам, попытки США откреститься от атаки беспилотников на Кремль смехотворны;
  • Москва решительно осуждает ночной удар дронами по Кремлю, заявили в МИД РФ. В ведомстве добавили, что преступление не останется без ответа;
  • Белый дом о том, считают ли США Путина законной целью для украинских войск: мы не поощряем атаки на отдельных лидеров;
  • Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что атака беспилотников на Кремль является "странным и таинственным инцидентом";
  • МИД КНР об атаках Киева на Кремль: сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации;
  • У США на данном этапе нет данных, которые позволили бы подтвердить или опровергнуть причастность Киева к атакам дронов на Кремль, заявила директор американской национальной разведки Эврил Хейнс;
  • США считают "очень маловероятной" возможность применения Россией ядерного оружия в Украине, добавил глава американской Нацразведки;
  • Также Эврил Хейнс констатировала, что Украина не сможет противостоять России, если прекратится поступление большей части военной помощи Запада;
  • Украина еще финализирует конкретные приоритеты, время и масштаб наступательной операции, подытожила директор Национальной разведки США;
  • Зеленский: хотим "четкого сигнала" о принятии в НАТО в будущем, раз сейчас не берут;
  • Нидерланды прорабатывают с партнерами варианты поставки Украине истребителей F-16, табу в этом вопросе нет, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте;
  • Бельгия использует доходы с замороженных российских активов на сумму 200 миллионов евро для помощи Киеву, заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо;
  • Украина не намерена атаковать Приднестровье, но держит войска у его границ — глава МИД Украины Кулеба;
  • Украина планирует снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет — Минобороны Украины.

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