Ситуация в Украине: планируется снижение призывного возраста, Зеленский ждет сигнала от НАТО

Фото: president.gov.ua

В США заявили, что считают маловероятным возможность применения Россией ядерного оружия в Украине, Бельгия использует доходы с замороженных российских активов на сумму 200 миллионов евро для помощи Киеву, сообщает Zakon.kz.

Сегодня Путин работает в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после атаки беспилотников на Кремль;

Также Песков уверен, что именно Вашингтон стоит за атакой Киева на Кремль, по его словам, попытки США откреститься от атаки беспилотников на Кремль смехотворны;

Москва решительно осуждает ночной удар дронами по Кремлю, заявили в МИД РФ. В ведомстве добавили, что преступление не останется без ответа;

Белый дом о том, считают ли США Путина законной целью для украинских войск: мы не поощряем атаки на отдельных лидеров;

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что атака беспилотников на Кремль является "странным и таинственным инцидентом";

МИД КНР об атаках Киева на Кремль: сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации;

У США на данном этапе нет данных, которые позволили бы подтвердить или опровергнуть причастность Киева к атакам дронов на Кремль, заявила директор американской национальной разведки Эврил Хейнс;

США считают "очень маловероятной" возможность применения Россией ядерного оружия в Украине, добавил глава американской Нацразведки;

Также Эврил Хейнс констатировала, что Украина не сможет противостоять России, если прекратится поступление большей части военной помощи Запада;

Украина еще финализирует конкретные приоритеты, время и масштаб наступательной операции, подытожила директор Национальной разведки США;

Зеленский: хотим "четкого сигнала" о принятии в НАТО в будущем, раз сейчас не берут;

Нидерланды прорабатывают с партнерами варианты поставки Украине истребителей F-16, табу в этом вопросе нет, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте;

Бельгия использует доходы с замороженных российских активов на сумму 200 миллионов евро для помощи Киеву, заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо;

Украина не намерена атаковать Приднестровье, но держит войска у его границ — глава МИД Украины Кулеба;

Украина планирует снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет — Минобороны Украины. Читайте также "Не мой король": британские республиканцы хотят, чтобы коронация Чарльза III стала последней В США мужчина получит 13 млн долларов компенсации за 32 года в тюрьме Дональд Трамп обвинил Меган Маркл в неуважении Елизаветы II

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