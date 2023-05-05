Что смогут наблюдать земляне в звездном небе вечером и ночью с 5 на 6 мая

Ученые напомнили, что вечером любители астрономии смогут увидеть полутеневое затмение. А в ночь с 5 на 6 мая в пик активности майских Акварид можно будет увидеть до 50 метеоров в час, сообщает Zakon.kz

По информации Московского планетария, 5 мая 2023 года с 18:14 до 22:31 по московскому времени Луна пройдет через полутень Земли, произойдет полутеневое лунное затмение. Оно будет достаточно глубоким, но очень слабым лунным затмением, так как Луна пройдет только около края тени Земли, всегда оставаясь в ее полутени. Полутеневые затмения интересны только профессионалам, так как наблюдать их неопытному глазу и без фотоаппаратуры очень сложно.

Во время полутеневого затмения Луна проходит через внешнюю область земной тени, называемую полутенью. В результате яркость Луны уменьшится, поскольку она меньше освещена Солнцем, но весь лунный диск останется освещенным. Этот эффект заметен только людям с очень острым зрением или на профессиональных фотографиях.

Лунное затмение 5 мая 2023 года – редкий случай полутеневого затмения, когда практически весь диск Луны пройдет в пределах полутени Земли, и поэтому уменьшение яркости Луны будет более заметным, чем обычно.

Луна во время затмения находится в созвездии Весы и пройдет через южную часть земной полутени.

Астрономы отмечают, что затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними – две недели. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля – то лунное. В течение года может произойти от двух до пяти солнечных затмений и от двух до четырех лунных.

В ночь с 5 на 6 мая, как мы уже писали ожидается пик активности майских Акварид, по прогнозам Международной метеорной организации ожидается до 50 метеоров в час.

Майские Аквариды – красивый и богатый метеорный поток. Его источником является пылевой след, оставшийся от знаменитой кометы Галлея. Ежегодно в апреле-мае и октябре (Ориониды) Земля проходит сквозь него. Комету Галлея наблюдали в 1986 году, в следующий раз она появится на небе Земли через 75 лет – в 2061 году.

Метеоры Майских Акварид быстрые и яркие, оставляющие длинные следы, как у октябрьских Орионид.

Наблюдать метеоры лучше всего в начале мая в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00) и вдали от городских огней. Сложность наблюдений эта-Акварид заключается в том, что радиант потока восходит под утро, и лучше всего виден из южного полушария. В средних широтах радиант Майских Акварид виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета. Он кульминирует около 8 часов утра местного времени. Это быстрые белые метеоры со следами. Скорость метеоров достаточно высока и составляет почти 66 км/сек.

Условия наблюдения майских Акварид в 2023 году неблагоприятные, так как пик происходит в полнолуние (5.05.2023). Полная Луна существенно помешает наблюдению метеоров.