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В НИШ прокомментировали слухи о продаже выпускникам материалов к экзаменам

В НИШ прокомментировали слухи о продаже выпускникам материалов к экзаменам Фото: Instagram.com/anuar_zhangozin
Информацию о продаже выпускникам НИШ материалов к экзаменам опроверг председатель правления АОО "Назарбаев интеллектуальные школы" Ануар Жангозин, переlает Zakon.kz

Как отметил в Instagram Жангозин, в последнее время в социальных сетях и мессенджерах распространяются слухи о продаже материалов к экзаменам, которые сдают выпускники АОО "Назарбаев интеллектуальные школы".  Данная информация не соответствует действительности.

"Любые экзаменационные материалы для проведения процедур оценивания учеников в наших школах разрабатываются в соответствии с международными стандартами. При их разработке соблюдаются меры конфиденциальности и безопасности, что исключает любую возможность утечки", - написал Жангозин.

Он призывает не поддаваться на провокации.

"Мы придерживаемся строгих принципов честности и прозрачности в обучении наших учеников и абсолютно не одобряем любые формы мошенничества, включая продажу якобы наших экзаменационных материалов. Также хочу подчеркнуть, что подобные действия будут рассматриваться как серьёзное нарушение наших правил и могут привести к немедленному исключению/увольнению из учебного заведения и последующему привлечению к ответственности на законодательном уровне", — отметил Жангозин.

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