В Казахстане официально разрешили легализовать автомобили-конструкторы

Постановлением правительства в Казахстане теперь разрешена легализация автомобилей-конструкторов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает primeminister.kz, за регистрацию автоконструкторов нужно заплатить 200 тысяч тенге.

Подать заявку можно онлайн через Egov и приложения банков.



В документах будет указан запрет на продажу и эксплуатацию за пределами Казахстана.



Для регистрации необходимы:



заявление;

акт осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;

диагностическая карта технического осмотра.

Как сообщали ранее, в РК идет акция по легализации иностранных авто. В МВД уже подробно рассказывали о легализации. Всего с начала акции по республике легализовано более 107 тыс. авто. Кроме того, выявлено порядка 14 тыс. автомобилей-конструкторов.