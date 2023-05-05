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Законодательство РК

В Казахстане официально разрешили легализовать автомобили-конструкторы

В Казахстане официально разрешили легализовать автомобили-конструкторы Фото: pixabay
Постановлением правительства в Казахстане теперь разрешена легализация автомобилей-конструкторов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает primeminister.kz, за регистрацию автоконструкторов нужно заплатить 200 тысяч тенге.

Подать заявку можно онлайн через Egov и приложения банков.

В документах будет указан запрет на продажу и эксплуатацию за пределами Казахстана. 

Для регистрации необходимы:

  • заявление;
  • акт осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;
  • диагностическая карта технического осмотра.

Как сообщали ранее, в РК идет акция по легализации иностранных авто. В МВД уже подробно рассказывали о легализации. Всего с начала акции по республике легализовано более 107 тыс. авто. Кроме того, выявлено порядка 14 тыс. автомобилей-конструкторов.

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