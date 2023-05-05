Названа главная ошибка при покупке лекарств

Российский врач-терапевт Татьяна Романенко озвучила главную ошибку при покупке лекарств. По ее словам, не стоит покупать медикаменты без консультации с лечащим специалистом, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации издания "Москва 24", самолечение всегда опасно.

Специалист подчеркивает, что человек может неправильно оценить свое состояние. Одни и те же симптомы могут соответствовать разным болезням.

"Самая главная ошибка, которую допускают люди, – это когда они занимаются самолечением. То есть когда они покупают лекарства без назначения врача". Татьяна Романенко

Врач обратила внимание, что даже покупка препаратов для снижения температуры не всегда может быть верным шагом.



"Температура может быть признаком какого-то процесса в организме, который сначала нужно диагностировать", – объясняет терапевт.

Она добавила, что только медик может правильно оценить состояние человека и подобрать лечение, которое принесет положительный результат.

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