Названы главные ошибки при чистке зубов

Российский стоматолог-терапевт Назир Магомедов заявил, что недостаточно просто чистить зубы дважды в день, чтобы поддерживать их красоту и здоровье, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" 17 октября 2025 года он рассказал о пяти распространенных ошибках во время этой гигиенической процедуры, а также о том, как их не допускать.

Первая ошибка – слишком быстрая чистка. Врач обратил внимание, что многие люди чистят зубы "на скорую руку" и уделяют все внимание "зоне улыбки" – передней поверхности зубов. В среднем такая "чистка" длится около 30 секунд. За такое время просто невозможно провести качественную чистку зубов. А внутренняя сторона зубов и жевательные поверхности – излюбленные места для кариеса.

"Чистить зубы необходимо минимум 2 минуты. Вы можете включить любимую песню (большинство треков длятся как раз 2-3 минуты), поставить таймер или купить электрическую щетку со встроенным таймером. Кроме того, важно соблюдать порядок чистки: сначала почистите внешнюю поверхность всех зубов, потом внутреннюю, а затем тщательно пройдитесь по жевательным поверхностям. И не забывайте про самые дальние зубы". Назир Магомедов

Вторая ошибка – неправильная техника чистки. По словам специалиста, во многих случаях люди просто активно и энергично водят щеткой горизонтально, особенно по передним зубам. Такие движения не выметают налет, а просто размазывают его. Травмируется эмаль у основания зубов, кроме того, налет попадает под десну, вызывая ее воспаление.

Правильная техника заключается в следующем: щетку необходимо двигать выметающими движениями – от десны к краю зуба. Врач посоветовал представить, что вы "подметаете" налет с поверхности зуба.

Третья ошибка – использование жесткой щетки и сильный нажим. Как предупредил стоматолог, жесткая щетина и сильный нажим – враги вашей эмали и десен. Они стирают эмаль, делая зубы чувствительными к холодному и горячему, в также травмируют десны, вызывая их кровоточивость и рецессию.

"Используйте щетку средней (medium) или мягкой (soft) жесткости. Держите ее как ручку, а не как скалку, чтобы не было соблазна давить слишком сильно. Качественная чистка – это не про силу, а про технику и время. Кроме того, важно помнить, что одна щетка рассчитана примерно на 2-3 месяца использования. За этот период щетинки стираются, теряется изначальная форма пучков, а в порах и трещинках накапливаются бактерии. Если вы переболели простудой, щетку лучше заменить сразу же". Назир Магомедов

Четвертая ошибка – игнорирование межзубных промежутков. По словам врача, зубной щетки недостаточно для качественной чистки зубов. Дело в том, что щетинки зубной щетки не могут физически проникнуть в узкие промежутки между зубами. А именно там чаще всего начинается образование кариеса и скапливаются остатки пищи, вызывающие неприятный запах и воспаление десен.

"Рекомендуется использовать зубную нить (флосс) или ирригатор один раз в день, желательно вечером. Это не "опция для фанатов", а обязательная часть гигиены, как и сама чистка зубов". Назир Магомедов

Пятая ошибка – игнорирование языка и щек. Как объяснил Магомедов, на языке и внутренней поверхности щек скапливается огромное количество бактерий, которые являются причиной неприятного запаха изо рта и снова попадают на чистые зубы.

"На обратной стороне многих щеток есть специальная ребристая поверхность для очистки языка. Также для этого продаются специальные скребки. Нескольких легких движений от корня языка к кончику будет достаточно. А щеки и губы изнутри достаточно просто очистить мягкими круговыми движениями". Назир Магомедов

По его словам, самостоятельный уход за полостью рта не всегда удаляет весь налет, особенно в труднодоступных местах.

"Со временем мягкий налет минерализуется и превращается в зубной камень, который возможно удалить только при помощи профессиональной гигиены полости рта. Поэтому важно проходить профилактические осмотры у стоматолога хотя бы раз в полгода". Назир Магомедов

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме Как чтение влияет на мозг и почему это так важно

Ранее психологи рассказали, как работают зумеры. Подробнее об этом – здесь.