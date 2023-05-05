78 лет Победы и День защитника Отечества: как отметят праздники в Астане
С 6 по 9 мая во всех районах столицы будет проходить акция по раздаче памятных значков и ленточек Победы – одного из главных символов праздника.
До 8 мая в Военно-патриотическом музее РК для школьников проводятся бесплатные экскурсии.
В честь Дня Защитника Отечества в школах и колледжах организуют утренники, единые классные и кураторские часы, тематические встречи с военнослужащими "Отан үшін от кешкендер".
5 мая Центр ресоциализации "Демеу" покажет фильм о защитниках Отечества.
Фото: gov.kz
7 мая праздничные концерты пройдут у монумента "Байтерек" – "ОТАНЫМ – АМАНАТЫМ" – с 18:00 до 22:00 и у здания Nomad City Hall – "Жеңіс жолы" – в 12:00.
В 15:00 и 19:00 Музыкальный театр юного зрителя приглашает на музыкальную драму "Гауһартас".
С 7 по 9 мая в жилом массиве Уркер организуют полевую кухню и концерт духового оркестра воинской части №5573. В эти же дни дворовый клуб "Акжол" подготовил концертную программу к двум большим праздникам.
В 19:00 8 мая в Nomad City Hall зрители могут посмотреть драму Д. Исабекова "Тыныштық күзетшісі".
Со 2 по 10 мая в Центре социального обслуживания "Жансая" проводят конкурс песен, стихов и поделок ко Дню Победы.
С 5 по 8 мая в организациях образования запустят челлендж "Ветеран среди нас". А в школах №50, 60, 80 и 52 пройдет познавательный урок "Маленькие истории про большую войну".
В 11:00 5 мая в кризисном центре "Үміт" планируют воспитательный урок в честь Дня Победы. В 15:00 Центр активного долголетия приглашает на концерт "Ерлік ізі өшпейді" с участием художественных коллективов.
С 7 по 9 мая военный оркестр будет поздравлять ветеранов с годовщиной Дня Победы во дворах их домов.
Фото: gov.kz
Стоит отметить, что 8 мая в Астане будет организован традиционный передвижной концерт во дворах города для ветеранов ВОВ и тружеников тыла. В 18:00 на сцене ЦКЗ QAZAQSTAN начнется юбилейный авторский концерт Еркеша Шакеева Eastwest in Astana.
В Музее Сакена Сейфуллина с 5 по 8 мая будет работать выставка "Ел қорғаны - Ұландар", посвященная Дню защитника Отечества, а с 8 по 11 мая – экспозиция к 105-летию К. Кайсенова и Дню Победы "Ұлы жеңіс батырлары және Қасым".
В День Победы состоится церемония возложения цветов и венков памяти к памятникам "Отан Ана", Бауыржана Момышулы, Рахымжана Кошкарбаева, Маншук Маметовой, Талгата Бигельдинова, Алии Молдагуловой, Ивана Панфилова, Монументальному комплексу воинам, павшим в Великой Отечественной войне.
В 19:00 в МТЮЗе представят документальную драму "CHANEL № 5".
С 14:00 до 17:00 в амфитеатре на берегу Есиля будет организована концертная программа "Отанға қызмет – ұлы құрмет". 9 мая любители спорта могут присоединиться к легкоатлетической эстафете в Триатлон-парке.
Вечером 11 мая в зале Дворца "Жастар" с музыкальной программой выступит эстрадный симфонический оркестр "Астана". В 12:00 11 мая народный хор "Ветеран" выступит с концертом "Мы помним этот день" в Центре активного долголетия.
В 12:00 17 мая здесь состоится литературно-музыкальная композиция "И на войне звучала песня", а в 15:00 23 мая организуют встречу с тружениками тыла.
Напомним, в честь 78-й годовщины Победы ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, труженикам тыла, проживающим в Астане, перечислят единовременную выплату.
Также для этой категории в мае в поликлинике №8 готовы провести бесплатное медицинское обследование. В рамках акции "Адреса заботы" им вручают продуктовые корзины, очищают от мусора их дворы и т.д.