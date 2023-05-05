Эксперты считают, что в цифровой отрасли Казахстана заложена мина замедленного действия

Развитие цифровизации и обеспечение кибербезопасности – конкурирующие понятия, рассказал Zakon.kz, Арман Абдрасилов, старший советник SecDev Foundation.

Эксперт уверен, что Комитет по информационной безопасности может существовать как отдельная государственная структура. То есть не находиться под патронажем Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) ввиду возможного конфликта профессиональных интересов.

"Развитие цифровизации и обеспечение кибербезопасности – два конкурирующих понятия. Потому что обеспечение кибербезопасности приводит к замедлению цифровизации. Ведь это подразумевает дополнительные требования, принятие законов, поправок, всевозможные усложнения процессов. И в этом смысле в Казахстане заложена мина замедленного действия – у нас орган, который занимается кибербезопасностью, находится в одной государственной структуре, которая занимается цифровизацией, вопросами цифрового развития". Арман Абдрасилов

Иными словами, говорит эксперт, МЦРИАП РК удерживая его в своей структуре, буквально сдерживает Комитет от "атаки на себя".

"Есть еще одна причина, по которой Комитет по информационной безопасности находится в одной структуре с МЦРИАП РК. Руководство ведомства понимает, как только этот орган выйдет из-под контроля, он начнет конкурировать с Министерством. То есть, зная все проблемные участки, начнет закрывать их и тем самым тормозить развитие. Поэтому сейчас имея механизм воздействия на этот Комитет, МЦРИАП сдерживает его от фактической атаки на себя". Арман Абдрасилов

Ранее эксперт отмечал, что ситуация в мире и Центрально-Азиатском (ЦА) регионе требует активной работы над решением цифровых интеграционных моментов. А это влечет за собой глобальную переработку принципов обеспечения безопасности данных, так как без этого цифровой документооборот, который может обеспечить ускорение движения людей и грузов через границы, невозможен.

Абдрасилов уверен, что в ближайшее время, конкуренция в ЦА за лидерство в цифровой сфере усилится. Каждое из государств уже сегодня стремится предложить свои правила игры. К примеру, эксперт отметил, что недавно разработанный Цифровой кодекс КР, который представил Кыргызстан в ООН в начале апреля, вполне способен транслировать свои нормы на страны ЦА.

"В этом направлении активно движется Кыргызстан – буквально недавно они презентовали в ООН Цифровой кодекс. В перспективе, этот документ может быть масштабирован на все страны Центральной Азии. С похожей повесткой выступает Узбекистан, Азербайджан и Турция – все хотят объединить регион. Следовательно, безопасный трансграничный обмен персональными данными неизбежен и необходим". Арман Абдрасилов

Напомним, раннее эксперт в публикации Zakon.kz указал на неполное соответствие Казахстана в обеспечении безопасности входящих иностранных личных данных и на ускользающее лидерство Казахстана в цифровой сфере среди стран ЦА.