Эксперты считают, что в цифровой отрасли Казахстана заложена мина замедленного действия
Эксперт уверен, что Комитет по информационной безопасности может существовать как отдельная государственная структура. То есть не находиться под патронажем Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) ввиду возможного конфликта профессиональных интересов.
"Развитие цифровизации и обеспечение кибербезопасности – два конкурирующих понятия. Потому что обеспечение кибербезопасности приводит к замедлению цифровизации. Ведь это подразумевает дополнительные требования, принятие законов, поправок, всевозможные усложнения процессов. И в этом смысле в Казахстане заложена мина замедленного действия – у нас орган, который занимается кибербезопасностью, находится в одной государственной структуре, которая занимается цифровизацией, вопросами цифрового развития".Арман Абдрасилов
Иными словами, говорит эксперт, МЦРИАП РК удерживая его в своей структуре, буквально сдерживает Комитет от "атаки на себя".
"Есть еще одна причина, по которой Комитет по информационной безопасности находится в одной структуре с МЦРИАП РК. Руководство ведомства понимает, как только этот орган выйдет из-под контроля, он начнет конкурировать с Министерством. То есть, зная все проблемные участки, начнет закрывать их и тем самым тормозить развитие. Поэтому сейчас имея механизм воздействия на этот Комитет, МЦРИАП сдерживает его от фактической атаки на себя".Арман Абдрасилов
Ранее эксперт отмечал, что ситуация в мире и Центрально-Азиатском (ЦА) регионе требует активной работы над решением цифровых интеграционных моментов. А это влечет за собой глобальную переработку принципов обеспечения безопасности данных, так как без этого цифровой документооборот, который может обеспечить ускорение движения людей и грузов через границы, невозможен.
Абдрасилов уверен, что в ближайшее время, конкуренция в ЦА за лидерство в цифровой сфере усилится. Каждое из государств уже сегодня стремится предложить свои правила игры. К примеру, эксперт отметил, что недавно разработанный Цифровой кодекс КР, который представил Кыргызстан в ООН в начале апреля, вполне способен транслировать свои нормы на страны ЦА.
"В этом направлении активно движется Кыргызстан – буквально недавно они презентовали в ООН Цифровой кодекс. В перспективе, этот документ может быть масштабирован на все страны Центральной Азии. С похожей повесткой выступает Узбекистан, Азербайджан и Турция – все хотят объединить регион. Следовательно, безопасный трансграничный обмен персональными данными неизбежен и необходим".Арман Абдрасилов
Напомним, раннее эксперт в публикации Zakon.kz указал на неполное соответствие Казахстана в обеспечении безопасности входящих иностранных личных данных и на ускользающее лидерство Казахстана в цифровой сфере среди стран ЦА.