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До 300 МРП компенсируют работодателям за оснащение рабочего места для лиц с инвалидностью

Работодателям компенсируют 300 МРП за оснащение рабочего места для лиц с инвалидностью Фото: Zakon.kz
Министерство труда разработало проект приказа "Об определении размера субсидий на оснащение специального рабочего места", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, размер субсидий на оснащение одного специального рабочего места для лиц с инвалидностью определен в сумме не более 300-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

МРП с 1 января 2023 году равен 3450 тенге, соответственно, размер субсидии составит 300*3450 = 1 млн 35 тыс. тенге.

Проект на публичном обсуждении до 23 мая 2023 года.

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