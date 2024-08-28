В Казахстане определили размер субсидии на оснащение рабочего места для лиц с инвалидностью

Приказом и.о. министра труда и социальной защиты населения от 21 августа 2024 года определен размер субсидий на оснащение специального рабочего места, сообщает Zakon.kz.

"Размер субсидий на оснащение одного специального рабочего места для лиц с инвалидностью определить в сумме, не превышающей 300-кратный месячный расчетный показатель, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете", – говорится в документе.

В 2024 году это составляет 1 107 600 тенге.

Приказ вводится в действие с 7 сентября 2024 года.

С 2023 года казахстанским работодателям субсидируют затраты на создание рабочих мест для лиц с инвалидностью.