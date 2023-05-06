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Топ-10 самых дорогих корон и тиар британской монархии

корона, Великобритания, коронация Фото: pixabay
Сегодня, 6 мая, состоится церемония коронации Чарльза III. В связи с этим событием редакция Zakon.kz сделала подборку самых дорогих и красивых королевские диадем, тиар и корон.

Диадема Георга IV

Этот головной убор, который также известен как Бриллиантовая диадема, был изготовлен компанией Rundell & Bridge в 1820 году по заказу Георга IV для его коронации. Материалами для украшения послужили золото, серебро, 1333 бриллианта, включая желтый четырехкаратник, и 169 жемчужин. Также диадему украшают изображения роз, чертополоха и трилистника — цветочных символов Англии, Шотландии и Ирландии.

Впоследствии эту диадему носили все правящие королевы Великобритании, включая королев-консортов, начиная с королевы Аделаиды, жены Вильгельма IV, который вступил на трон в 1830 году. Королева Елизавета II носила эту диадему на церемонии коронации в 1953 году, и также надевала ее на ежегодные церемонии открытия парламента. В настоящее время, когда диадема не используется, она находится на хранении в галерее королевы Великобритании в Букингемском дворце.

диадема, корона, бриллианты

Фото: flickr

Кембриджская тиара, или "Узелки любви"

Тиара Lover's Knot была создана мастерами Garrard & Co в 1914 году по заказу королевы Марии. Последняя хотела получить точную копию украшения своей бабушки, принцессы Августы Гессен-Кассельской. В 19 алмазах ювелиры закрепили 19 жемчужин, а верхнюю часть украсили 19 алмазными шипами. Иногда под узелками понимают как раз висящие жемчужины, но на самом деле смысл названия тиар скрыт в особенном алмазном узоре. После смерти оригинальной заказчицы тиара перешла к Елизавете II, а та преподнесла ее принцессе Диане в качестве свадебного подарка. Когда леди Диана погибла, тиара долго оставалась в дворцовых тайниках, а позже в ней пару раз появлялась супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон.
Принцесса, Дианна, узелок любви

Фото: Instagram The Royal Family

Тиара "Русский кокошник"

Тиару "в русском стиле" королева Александра получила в подарок от своих фрейлин в 1888 году в честь 25 годовщины свадьбы. Украшение из белого золота с 488 бриллиантами, за создание которого отвечали мастера Garrard & Co, стало точной копией тиары, которую носила сестра королевы — российская императрица Мария Федоровна. Королева Александра была в восторге от подарка и называла его своим "русским кокошником". После ее смерти тиара перешла сначала к Марии Текской, а от нее — к ее внучке Елизавете II.
Елизавета, королева, Англии

Фото: Instagram The Royal Family

Тиара Гревилл Эмеральд

Драгоценный кокошник был создан в 1919 году Домом Boucheron специально для светской львицы Маргарет Гревилл. По ее завещанию в 1942 году тиара была передана супруге Георга V королеве Марии, ее близкой подруге, в числе других ювелирных предметов. Сам кокошник представляет из себя тиару из платины и бриллиантов. Но самое дорогое в ней — центральный изумруд весом в 93,7 карат. Природный камень обладает уникальной насыщенностью цвета и внушительным размером. Специалисты оценивают украшение в 10 млн. фунтов стерлингов. В этой тиаре в 2018 году выходила замуж принцесса Евгения Йоркская.
Изумруд, тиара

Фото: Instagram The Royal Family

Меандровая тиара

Меандровая тиара — единственная в королевской коллекции, принадлежавшая семье принца Филиппа. Тиара выполнена из золота с бриллиантами, основной ее орнамент – греческий меандр. В центре расположен большой бриллиант в обрамлении алмазного венка из колосьев. Сбоку есть еще две пальметы из алмазов. Мать принца Филиппа Эдинбургского принцесса Алиса получила тиару в качестве подарка на свадьбу с принцем Андреем Греческим и Датским в 1903 году. Сын принцессы Алисы Филипп в 1947 году женился на принцессе Великобритании Елизавете – будущей королеве Елизавете II. Он был беден и кроме жалованья лейтенанта военно-морских сил Великобритании у него не было ничего. Принцесса Алиса в качестве свадебного подарка преподнесла невестке меандровую тиару. В настоящее время она принадлежит принцессе Анне, единственной дочери покойной королевы Елизаветы II.

Меандровая тиара, принцесса Анна

Фото: Instagram The Royal Family

Бриллиантовая тиара-бандо королевы Марии

У этого украшения интересная история. Центральный его элемент — брошь из 10 крупных бриллиантов в виде цветка, которую в 1893 году бабушка покойной королевы Елизаветы Мария Текская получила в качестве подарка от графства Линкольн на своей свадьбе с королем Георгом V. Мария была большой любительницей бриллиантов, но к этой броши особых чувств не питала, и в 1932 году приняла решение сделать брошь частью бриллиантовой тиары, изготовить которую доверила ювелирам дома Garrard. Так на свет появилось "Бриллиантовое бандо" — утонченная тиара в виде повязки-бандо, состоящая из 11 подвижных секций. Украшение удобно было крепить на любую прическу, а брошь можно было вынуть и носить отдельно. Несмотря на это, королева-консорт надела новую тиару всего один раз — в оперу. В 1953 году королева Мария подарила бандо своей внучке Елизавете II, незадолго до этого взошедшей на престол. Однако поистине звездный час тиары наступил в день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.
Меган Маркл, принц Гарри, свадьба

Фото: Instagram The Royal Family

Бриллиантовая тиара Сartier

Ювелирный Дом Cartier изготовил тиару Halo, инкрустированную 888 бриллиантами, в 1936 году. Поводом для ее создания послужила свадьба Елизаветы Боуз-Лайон и будущего короля Георга VI. Королева-мать подарила ее дочери и наследнице престола Елизавете в день ее 18-летия. У нее тиару "заимствовала" ее сестра принцесса Маргарет, а позже украшение дополнило свадебный образ Кейт Миддлтон.

Диадема, Кейт, Мидлтон

Фото: Instagram The Royal Family

Владимирская тиара

Тиара получила название в честь своего заказчика, великого русского князя Владимира Александровича, который в 1874 году преподнес ее в качестве свадебного подарка своей невесте — великой княгине Марии Павловне. Ювелиры фирмы "Карл Эдуард Болин" составили украшение из 15 бриллиантовых колец, в центре которых поместили каплевидные жемчужины. Украшение унаследовала дочь пары, великая княжна Елена Владимировна.

После Октябрьской революции аристократка была вынуждена покинуть родину и, как и многие ее соотечественники, оказалась в стесненных обстоятельствах. В 1921 году она продала семейную реликвию королеве Марии Текской. Последняя обратилась к ювелирам Garrard & Co: те сделали так, что жемчужины можно было поменять на изумруды. Далее ее унаследовала Елизавета II. Королева Елизавета II позировала в этой тиаре для своего фотопортрета в качестве королевы Канады, поскольку никакие ее владения за пределами Британских островов не имеют своих собственных регалий. Чаще всего королева Елизавета надевает изумрудный вариант, дополняя его изумрудной парюрой "Дели Дурбар".

королева, Елизавета, тиара

Фото: wikimedia

Рубиновая Бирманская тиара

Среди подарков, которые Елизавета II получала в день своей свадьбы, было и ожерелье из 100 рубинов, преподнесенное народом Бирмы. В 1973 году украшение разобрали и вместе с другим подарком — бриллиантами от правителя княжества Хайдарабад и Берар (части сегодняшней Индии) — отправили ювелирам Garrard&Co. Те использовали драгоценные камни для создания тиары, напоминающей венок из роз.
Елизавета, тиара, рубин

Фото: Instagram The Royal Family

Корона Святого Эдуарда

Эта корона будет участвовать в церемонии коронации Чарльза III. Сын Елизаветы II будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой. Он станет 40-м коронованным в Вестминстерском аббатстве правящим монархом. Первая коронация состоялась в 1066 году. В этот день перед взорами публики предстанут пышные процессии и традиции, исправно соблюдаемые вот уже более 1000 лет. Корона Святого Эдуарда, датируемая XVII веком, весит почти 5 фунтов, имеет твердую золотую оправу и 444 камня. Как сообщает Букингемский дворец, головной убор монарха был создан в 1661 году королевским ювелиром Робертом Винером. Это не точная копия средневекового дизайна, корона повторяет оригинал с четырьмя крестами-патте и четырьмя геральдическими лилиями, а также двумя арками. Она состоит из цельного золотого каркаса, украшенного рубинами, аметистами, сапфирами, гранатами, топазами и турмалинами.

Корона, Святого, Эдуарда

Фото: wikimedia

Церемонию коронации Чарльза и Камиллы можно будет посмотреть в прямом эфире и на YouTube британских телеканалов BBC, ITV 1 и Sky News. Королевская семья также имеет свой YouTube-канал. Вероятно, The Royal Family Channel также будет вести трансляцию, как это было в день государственных похорон королевы Елизаветы II.

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