Топ-10 самых дорогих корон и тиар британской монархии

Фото: Instagram The Royal Family

Бриллиантовая тиара Сartier

Ювелирный Дом Cartier изготовил тиару Halo, инкрустированную 888 бриллиантами, в 1936 году. Поводом для ее создания послужила свадьба Елизаветы Боуз-Лайон и будущего короля Георга VI. Королева-мать подарила ее дочери и наследнице престола Елизавете в день ее 18-летия. У нее тиару "заимствовала" ее сестра принцесса Маргарет, а позже украшение дополнило свадебный образ Кейт Миддлтон.

Фото: Instagram The Royal Family

Владимирская тиара

Тиара получила название в честь своего заказчика, великого русского князя Владимира Александровича, который в 1874 году преподнес ее в качестве свадебного подарка своей невесте — великой княгине Марии Павловне. Ювелиры фирмы "Карл Эдуард Болин" составили украшение из 15 бриллиантовых колец, в центре которых поместили каплевидные жемчужины. Украшение унаследовала дочь пары, великая княжна Елена Владимировна.





После Октябрьской революции аристократка была вынуждена покинуть родину и, как и многие ее соотечественники, оказалась в стесненных обстоятельствах. В 1921 году она продала семейную реликвию королеве Марии Текской. Последняя обратилась к ювелирам Garrard & Co: те сделали так, что жемчужины можно было поменять на изумруды. Далее ее унаследовала Елизавета II. Королева Елизавета II позировала в этой тиаре для своего фотопортрета в качестве королевы Канады, поскольку никакие ее владения за пределами Британских островов не имеют своих собственных регалий. Чаще всего королева Елизавета надевает изумрудный вариант, дополняя его изумрудной парюрой "Дели Дурбар".