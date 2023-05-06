Топ-10 самых дорогих корон и тиар британской монархии
Диадема Георга IV
Этот головной убор, который также известен как Бриллиантовая диадема, был изготовлен компанией Rundell & Bridge в 1820 году по заказу Георга IV для его коронации. Материалами для украшения послужили золото, серебро, 1333 бриллианта, включая желтый четырехкаратник, и 169 жемчужин. Также диадему украшают изображения роз, чертополоха и трилистника — цветочных символов Англии, Шотландии и Ирландии.
Впоследствии эту диадему носили все правящие королевы Великобритании, включая королев-консортов, начиная с королевы Аделаиды, жены Вильгельма IV, который вступил на трон в 1830 году. Королева Елизавета II носила эту диадему на церемонии коронации в 1953 году, и также надевала ее на ежегодные церемонии открытия парламента. В настоящее время, когда диадема не используется, она находится на хранении в галерее королевы Великобритании в Букингемском дворце.
Фото: flickr
Кембриджская тиара, или "Узелки любви"
Фото: Instagram The Royal Family
Тиара "Русский кокошник"
Фото: Instagram The Royal Family
Тиара Гревилл Эмеральд
Фото: Instagram The Royal Family
Меандровая тиара
Фото: Instagram The Royal Family
Бриллиантовая тиара-бандо королевы Марии
Фото: Instagram The Royal Family
Бриллиантовая тиара Сartier
Фото: Instagram The Royal Family
Владимирская тиара
Фото: wikimedia
Рубиновая Бирманская тиара
Фото: Instagram The Royal Family
Корона Святого Эдуарда
Фото: wikimedia
Церемонию коронации Чарльза и Камиллы можно будет посмотреть в прямом эфире и на YouTube британских телеканалов BBC, ITV 1 и Sky News. Королевская семья также имеет свой YouTube-канал. Вероятно, The Royal Family Channel также будет вести трансляцию, как это было в день государственных похорон королевы Елизаветы II.