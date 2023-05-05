Причину возвращения Пугачевой в Россию назвала Лайма Вайкуле

Алла Пугачева специально вылетела из-за границы, чтобы проститься с другом – модельером Валентином Юдашкиным, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно о том, что Алла Пугачева прибыла в Москву. В разговоре с латвийскими журналистами эту информацию подтвердила и близкая подруга Пугачевой Лайма Вайкуле, сообщает StarHIT.



"Мне Алла позавчера сказала, что летит на похороны к Валентину Юдашкину. Она говорила: "Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас, что, не поеду к нему на похороны? Значит, дети останутся, а я должна ехать". Так что Алла как всегда на высоте". Лайма Вайкуле

Поклонники спросили Лайму Вайкуле, не опасается ли Пугачева возвращаться в Россию после серии громких публикаций и осуждения со стороны коллег.

"Я не отговаривала, потому что считаю, что она права. Это Алла. Когда приезжал из Китая Си Цзиньпин, ничего. Прекрасно. Почему Алла не может? Она не менее важная персона, мне кажется". Лайма Вайкуле

Алла Пугачева улетела из России в 2022 году. Артистка перевела детей в элитную школу Израиля и занимается их воспитанием, пока Максим Галкин занят на гастролях.

