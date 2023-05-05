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Курс доллара продолжает расти на торгах 5 мая

валюта, деньги, курс Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 445,28 тенге, поднявшись на 0,04 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня cнизился и составил 64,36 тенге (-0,23) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 492,22 тенге, рубля – 5,69 тенге.

5 мая мировые цены на нефть растут. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,95%, до 73,19 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,89%, до 69,17 доллара.

Повышение Федеральной резервной системой ставки на четверть процентного пункта привело к падению цен на нефть марки Brent до 71 доллара за баррель на этой неделе. 

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