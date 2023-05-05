Чемпион мира Курмангалиев сыграл с металлургами АО "АрселорМиттал Темиртау"

Первый чемпион мира по настольному теннису из Казахстана Алан Курмангалиев и Эльмира Алиева на несколько часов перевоплотились в металлургов и побывали в конвертерном цехе АО "АрселорМиттал Темиртау".

Чемпионы мира и главный тренер национальной сборной Казахстана по настольному теннису приняли участие в торжественном открытии Чемпионата по настольному теннису на Кубок генерального директора АО "АрселорМиттал Темиртау"

В компании АО "АрселорМиттал Темиртау" спорт не просто любят – им увлечены практически все работники. Доброй традицией стало проводить чемпионаты и турниры среди работников металлургического комбината.

Впервые в текущем году состоялся Чемпионат по настольному теннису среди работников металлургического комбината на Кубок генерального директора АО "АрселорМиттал Темиртау".

Почетными гостями соревнований стали чемпион мира, Азии, лучший юный теннисист 2019 года по итогам континентального и мирового турниров Hopes Wee по версии Международной федерации ITTF Алан Курмангалиев и главный тренер национальной сборной РК по настольному теннису, мастер спорта СССР Эльмира Алиева.

Визит гостей на комбинат начался с экскурсии в конвертерный цех, в котором гости смогли лично произвести отбор пробы на химический анализ стали и замер температуры стали.

После экскурсии в конвертерный цех состоялась встреча генерального директора АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимира Ивановича Яблонского с гостями.

Фото: Игоря Узаревича

"Теннис для нас особый вид спорта, которым увлекаются наши сотрудники. На площадках предприятий и цехов установлены столы для игры в настольный теннис, – отметил Владимир Яблонский. – Мы всегда поддерживаем спортивные начинания в нашем коллективе. Темиртау славится известными спортсменами и чемпионами в различных видах спорта".

Фото: Игоря Узаревича

Почетные гости поделились впечатлениями после экскурсии и признались, что таких масштабов производства еще не видели.

"Мы сегодня были в цехе. Это что-то невероятное! Редко задумываемся о том, что ежедневно соприкасаемся с металлом, изделиями из него. Но как это происходит, мы увидели своими глазами сегодня – многотонные ковши, как льется чугун, – с восторгом рассказала Эльмира Алиева, – впечатлена, какую поддержку оказывает руководство компании АО "АрселорМиттал Темиртау" развитию спорта. Несмотря на производственную занятость, вы находите время и уделяете внимание спорту, цените коллектив и заботитесь о здоровье сотрудников".

Фото: Игоря Узаревича

Алан Курмангалиев отмечает, что впервые находится на таком огромном предприятии.

"Много, конечно, не понимаю, что и для чего нужно. Но со временем хочу изучить. Все интересно, такие масштабы! Очень много разного оборудования – это мощь! При этом, даже стоя на площадке в цехе, чувствовал себя в полной безопасности". Алан Курмангалиев

Владимир Иванович рассказал гостям, что безопасность на предприятиях – приоритетное направление компании, которое достигается в том числе и за счет модернизации и внедрения безопасных технологий.

На память о визите на комбинат Владимир Иванович и именитые спортсмены обменялись теннисными ракетками с автографами. Генеральный директор компании вручил памятные подарки и медали гостям. По уже сложившейся традиции Алан Курмангалиев и Эльмира Алиева оставили запись в Книге почетных гостей компании.

Фото: Игоря Узаревича

Приятным сюрпризом для главного тренера национальной сборной Казахстана по настольному теннису стало поздравление от Владимира Ивановича Яблонского с юбилеем, который на днях отпраздновала Эльмира Алиева.

Далее гости приняли участие в торжественном открытии Чемпионата по настольному теннису на Кубок генерального директора АО "АрселорМиттал Темиртау". Чемпион и генеральный директор даже разыграли партию.