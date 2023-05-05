В Казахстане проведут срез знаний студентов выпускных курсов

Министерство науки и высшего образования разработало проект приказа "Об утверждении Положения об организации и проведении среза знаний обучающихся, опроса ППС, обучающихся и работодателей при проведении государственного контроля", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, Министерство науки и высшего образования (МНВО) при проведении государственного контроля в организациях высшего и послевузовского образования (ОВПО) независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности организует и проводит срез знаний обучающихся в форме компьютерного тестирования.

В тестировании принимают участие 100% студентов выпускного или предвыпускного курса очной формы с полным циклом обучения. От прохождения тестирования освободят обучающихся по сокращенным образовательным программам высшего образования с ускоренным сроком обучения на базе технического и профессионального, послесреднего или высшего образования.

Список тестируемых формируется из информационной системы МНВО.

Запуск студентов на тестирование производят по удостоверению личности или студенческому билету или ID-карте согласно утвержденному графику за 30 минут до начала тестирования.

Тестирование состоит из четырех частей, включающих 60 тестовых заданий, в том числе: по Истории Казахстана – 15 заданий;

по Философии – 15 заданий;

по Информационно-коммуникационным технологиям (на языке обучения) – 15 заданий;

по навыкам обучения – 15 заданий. На тестирование отводится 90 минут.

Каждое тестовое задание при выборе правильного ответа оценивается в один балл. Максимальное количество баллов – 60, пороговый балл – 30, в том числе по каждой части составляет не менее 7 баллов.

Во время тестирования обучающихся необходимо создать условия соблюдения правил академической честности. Запрещено заносить в аудиторию шпаргалки, учебники и другую методическую литературу, калькулятор, фотоаппарат, мобильные средства связи. В случае выявления таких фактов составляется Акт в произвольной форме о недопуске студента в аудиторию и его результат приравнивается нулю, который засчитывается при подсчете доли тестируемых, не преодолевших пороговый балл.

Также запрещено во время тестирования переговариваться и пересаживаться с места на место.

Опрос профессорско-преподавательского состава (ППС), студентов и работодателей при проведении государственного контроля в ОВПО

МНВО при проведении государственного контроля в ОВПО организует и проводит опрос ППС, обучающихся и работодателей. Его цель – выявить уровень удовлетворенности качеством организации, проведения образовательного процесса в ОВПО и качества подготовки специалистов.

Опрос ППС, работодателей и студентов проводится в виде прямого интервьюирования с видеофиксацией. Допускается проведение видеоконференций.

При этом опрос студентов проводится без присутствия преподавателей и руководящего состава ОВПО. В опросе принимают участие обучающиеся по каждому направлению подготовки с различными текущими результатами успеваемости. Список опрашиваемых студентов формирует представитель МНВО методом случайной выборки.

В опросе ППС принимают участие преподаватели, в том числе совместители, работающие в данном ОВПО. Отбор преподавателей проводится равномерно с учетом направления подготовки кадров в ОВПО. Опрос проводится без присутствия руководящего состава ОВПО.

В опросе работодателей принимают участие 5 работодателей по каждому направлению подготовки кадров, не являющиеся выпускниками данного ОВПО. Для участия в опросе работодатели отбираются методом случайной выборки из общей базы работодателей, представленной ОВПО, с учетом обеспечения равного количества представителей организаций, на базе которых трудоустройство выпускников данного ОВПО составляет наибольший и наименьший показатели.

Проект размещен для публичного обсуждения до 24 мая 2023 года.