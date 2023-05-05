В Казахстане проведут срез знаний студентов выпускных курсов
Согласно проекту, Министерство науки и высшего образования (МНВО) при проведении государственного контроля в организациях высшего и послевузовского образования (ОВПО) независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности организует и проводит срез знаний обучающихся в форме компьютерного тестирования.
В тестировании принимают участие 100% студентов выпускного или предвыпускного курса очной формы с полным циклом обучения. От прохождения тестирования освободят обучающихся по сокращенным образовательным программам высшего образования с ускоренным сроком обучения на базе технического и профессионального, послесреднего или высшего образования.
Список тестируемых формируется из информационной системы МНВО.
Запуск студентов на тестирование производят по удостоверению личности или студенческому билету или ID-карте согласно утвержденному графику за 30 минут до начала тестирования.
Тестирование состоит из четырех частей, включающих 60 тестовых заданий, в том числе:
- по Истории Казахстана – 15 заданий;
- по Философии – 15 заданий;
- по Информационно-коммуникационным технологиям (на языке обучения) – 15 заданий;
- по навыкам обучения – 15 заданий.
На тестирование отводится 90 минут.
Каждое тестовое задание при выборе правильного ответа оценивается в один балл. Максимальное количество баллов – 60, пороговый балл – 30, в том числе по каждой части составляет не менее 7 баллов.
Во время тестирования обучающихся необходимо создать условия соблюдения правил академической честности. Запрещено заносить в аудиторию шпаргалки, учебники и другую методическую литературу, калькулятор, фотоаппарат, мобильные средства связи. В случае выявления таких фактов составляется Акт в произвольной форме о недопуске студента в аудиторию и его результат приравнивается нулю, который засчитывается при подсчете доли тестируемых, не преодолевших пороговый балл.
Также запрещено во время тестирования переговариваться и пересаживаться с места на место.
Опрос профессорско-преподавательского состава (ППС), студентов и работодателей при проведении государственного контроля в ОВПО
МНВО при проведении государственного контроля в ОВПО организует и проводит опрос ППС, обучающихся и работодателей. Его цель – выявить уровень удовлетворенности качеством организации, проведения образовательного процесса в ОВПО и качества подготовки специалистов.
Опрос ППС, работодателей и студентов проводится в виде прямого интервьюирования с видеофиксацией. Допускается проведение видеоконференций.
При этом опрос студентов проводится без присутствия преподавателей и руководящего состава ОВПО. В опросе принимают участие обучающиеся по каждому направлению подготовки с различными текущими результатами успеваемости. Список опрашиваемых студентов формирует представитель МНВО методом случайной выборки.
В опросе ППС принимают участие преподаватели, в том числе совместители, работающие в данном ОВПО. Отбор преподавателей проводится равномерно с учетом направления подготовки кадров в ОВПО. Опрос проводится без присутствия руководящего состава ОВПО.
В опросе работодателей принимают участие 5 работодателей по каждому направлению подготовки кадров, не являющиеся выпускниками данного ОВПО. Для участия в опросе работодатели отбираются методом случайной выборки из общей базы работодателей, представленной ОВПО, с учетом обеспечения равного количества представителей организаций, на базе которых трудоустройство выпускников данного ОВПО составляет наибольший и наименьший показатели.
Проект размещен для публичного обсуждения до 24 мая 2023 года.