Как в Казахстане будут определять знания студентов: новые правила

Министр науки и высшего образования приказом от 8 ноября 2023 года утвердил Правила и требования для проведения среза знаний обучающихся, сообщает Zakon.kz.

Срез знаний обучающихся проводится ведомством уполномоченного органа в области науки и высшего образования совместно с РГКП "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования РК для выявления учебных достижений обучающихся на основе эффективной и прозрачной процедуры их контроля.

Срез знаний проводится в форме компьютерного тестирования среди обучающихся бакалавриата очной формы, за исключением обучающиеся по сокращенным образовательным программам высшего образования с ускоренным сроком обучения на базе технического и профессионального, послесреднего или высшего образования.

При отсутствии контингента обучающихся бакалавриата, тестирование проводится среди магистрантов по всем направлениям подготовки кадров.

При этом содержание тестовых заданий направлено на выявление понимания и осмысление методов научного и философского познания, содержания научного мировоззрения, научного анализа основных этапов, закономерностей и своеобразия исторического развития Казахстана, умения использовать методы и приемы исторического описания для анализа причин и следствий событий истории Казахстана, а также способности применять различные виды информационно-коммуникационных технологий, оценку уровня сформированности компетенций и ценностные ориентиры обучающихся.

Также во время тестирования проверяются умения интерпретировать информацию для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных соображений, навыков обучения, необходимых для самостоятельного продолжения дальнейшего обучения, умения выявлять причинно-следственные связи, делать выводы на основе полученных данных, а также поиск новой информации, ее анализ и систематизация.

Указывается, что результаты тестирования не подлежат процедуре апелляции.

Список тестируемых формируется из информационной системы уполномоченного органа в области науки и высшего образования.

Вуз обеспечивает участие в тестировании 100% обучающихся выпускного или предвыпускного курса очной формы с полным циклом обучения.

В период отсутствия академических занятий у одного из вышеуказанных курсов, в тестировании участвует тот курс, у которого проводятся академические занятия в ОВПО.

При этом допускается отсутствие не более 10% студентов (магистрантов) по болезни, беременности или рождению ребенка, участию в программе академической мобильности, из общего количества тестируемых по направлению подготовки кадров.

В случае неявки обучающегося на тестирование по неуважительной причине (при отсутствии документального подтверждения) до начала тестирования, его результат приравнивается нулю, который засчитывается при подсчете доли тестируемых, не преодолевших минимальный пороговый балл.

НЦТ в рамках своих компетенций:

обеспечивает подготовку тестовых заданий для проведения среза знаний обучающихся;

согласовывает график (место, время, количество и пофамильный список обучающихся, подлежащих тестированию) проведения тестирования с ведомством и ОВПО;

разрабатывает программное обеспечение для проведения компьютерного тестирования;

обеспечивает выдачу экзаменационной ведомости ведомству в течение 24-х часов после окончания тестирования;

создает доступ к высокоскоростному и широкополосному интернету;

оказывает содействие в проведении тестирования в части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, создания условий противопожарной безопасности, медицинского обслуживания.

Запускают обучающихся на тестирование на основании документа, удостоверяющего личность, согласно утвержденному графику за 30 минут до начала тестирования.

Обучающиеся проходят тестирование на основе языка обучения по четырем блокам, включающие 60 тестовых заданий, в том числе:

по Истории Казахстана – 15 заданий;

по Философии – 15 заданий;

по Информационно-коммуникационным технологиям – 15 заданий;

по навыкам обучения – 15 заданий.

Общее время проведения тестирования составляет 90 минут. Каждое тестовое задание при выборе правильного ответа оценивается в один балл. Максимальное количество баллов - 60, пороговый балл составляет - 30, в том числе по каждой части должно быть не менее 7 баллов. Результаты тестирования выдаются автоматически после окончания тестирования обучающегося.

Непреодоление порогового балла по каждой части (не менее 7 баллов), а также в целом теста более 30% обучающимися от общего количества тестируемых по каждому направлению подготовки кадров, признается нарушением требований ГОСО. В этом случае студенты проходят пересдачу тестирования.

Во время тестирования студентов вуз создает необходимые условия для соблюдения правил академической честности. При этом в случае выявления факта проноса обучающимися в здание запрещенных предметов мобильной связи, оснащенных функциями переноса информации, составляется Акт о недопуске в аудиторию в произвольной форме и его результат приравнивается нулю, который засчитывается при подсчете доли тестируемых, не преодолевших пороговый балл.

Во время тестирования обучающийся не должен:

переговариваться;

пересаживаться с места на место;

заносить в аудиторию следующие запрещенные предметы мобильной связи, оснащенные функциями переноса информации, в том числе пейджер, сотовые телефоны, планшеты, iPad (Айпад), iPod, смартфон, ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), любые виды радио-электронной связи, в том числе Wi-Fi, Bluetooth, Dect, 3G, 4G, 5G смарт часы, смарт-очки, фитнес-браслет (трекер), диктофон, калькулятор, наушники проводные и беспроводные, шпаргалки, учебно-методическую литературу.

Результаты тестирования направляются органам управления ОВПО для принятия управленческих решений по итогам анализа учебных достижений обучающихся и качества образовательных услуг в течение трех рабочих дней.

Приказ вводится в действие с 24 ноября 2023 года.