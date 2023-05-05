В Алматы разработали уникальную программу для особенных детей, которую поддержал президент Казахстана

В Алматы свыше 12 тысяч особенных детей благодаря поддержке государства проходят бесплатный курс реабилитации по городской программе: "Адаптивное катание на лыжах для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях высокогорья", сообщает Zakon.kz.

Родители алматинских детей с особенностями написали письмо президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором поблагодарили главу государства за поддержку развития адаптивного спорта. Они отметили, что сейчас президент уделяет особое внимание вопросу поддержки детей из социально незащищенных слоев населения.

"Благодаря проводимой Вами работе и примеру власти Алматы оказывают нам активную помощь и финансируют адаптивные занятия на базе семейного горного курорта Pioneer для детей с расстройством аутистического спектра и другими особенностями в развитии. Укрепляются права особенных детей, обеспечивается социализация и равный доступ для них к качественной жизни. Необходимо стремиться к тому, чтобы эта категория детей приблизились к социально-возрастным нормативам, насколько это возможно", – отмечено в письме.

Программа стала возможной благодаря финансовой поддержке акимата Алматы, которую он осуществляет с 2017 года. Это запатентованный и доказавший свою эффективность десятидневный курс реабилитации для детей от 3 до 25 лет. Эффект достигается через адаптивное катание на горных лыжах и роликовых коньках, а также через воздействие гипокситерапии в естественных горных условиях.

По словам руководителя проекта Мурата Каратая, эта программа работает только в Алматы и дает возможность социализировать детей, открыть в них желание общаться с социумом.

"В этом году программу по бесплатной реабилитации пройдут свыше 1000 детей от 5 до 18 лет в течение 10 академических часов. Среди них люди с аутизмом, задержкой психического и речевого развития, эпилепсией, умственной отсталостью, синдромом Дауна, ДЦП". Мурат Каратай

Благодаря начинаниям Мурата Каратая и его супруги программа получила международный патент. В рамках поддержки адаптивного спорта совместно с Национальной академией наук РК проводилась целая научная работа.

"В течение двух лет мы изучали влияние на особенных детей гипоксии и физической нагрузки на их мозговую активность. Результаты научной работы показали положительный эффект, и мы получили международный патент. Это единственная программа для особенных детей, я считаю ее уникальной и в перспективе хотелось бы, чтобы она развивалась". Мурат Каратай

Каратай отметил, что во время занятий ребенок решает множество задач по сенсорной интеграции, телесной терапии, кроме того, окружающая природа и ландшафт положительно влияют на его психологическое состояние.

"На высоте выше 2000 метров над уровнем моря при пониженном содержании кислорода и низком атмосферном давлении происходит пассивная реабилитация большого ряда заболеваний, которая называется в медицине "гипокситерапия". У участников программы улучшается здоровье, координация, вестибулярный аппарат крупной и мелкой моторики, появляются основы для дальнейшего обучения, они становятся уверенными и улучшается речь". Мурат Каратай

Количество детей с особенными потребностями в Казахстане превысило 50 тыс. К сожалению, их число ежегодно продолжает расти. Но такие программы помогают мамам и папам правильно бороться с заболеванием, а ребенок получает возможность развиваться.