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Повышение зарплат военным анонсировал Токаев

Казахстан Токаев военные Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Президент Касым-Жомарт Токаев на Всеармейском совещании пообещал, что зарплаты военных летчиков, преподавателей и медиков, работающих в этой сфере, повысятся, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что в этом году заработная плата военных летчиков увеличится в среднем на 60%.

"Так же, как и у преподавателей и медиков, работающих в этой сфере. В 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%".Касым-Жомарт Токаев

На рассмотрении находится вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих.

"Будет продолжена работа по социальной поддержке сержантов и офицеров. Их должны волновать не бытовые вопросы, а безопасность и спокойствие страны".Касым-Жомарт Токаев

Выступая 5 мая 2023 года на Всеармейском совещании, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что существующая военная инфраструктура создавалась с учетом стандартов советской армии.

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