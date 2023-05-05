Алькарас и лаки-лузер сыграют за выход в финал в Мадриде

В конце апреля Алькарас выиграл турнир в Барселоне и настолько разыгрался на грунте, что из девяти последних матчей на этом покрытии только в одном позволил сопернику забрать сет. В предыдущей встрече с Кареном Хачановым (6-4, 7-5) испанец проиграл лишь один гейм на своей подаче.





Сегодня, 5 мая, Алькарас празднует свое 20-летие, и сложно представить, что он испортит себе праздник.





Очевидно, что Чорич не станет помехой на пути испанца к четвертому титулу в сезоне.